Sürdürülebilirliği 2030 vizyonunda önceliklendiren Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023’te "İklim Değişikliği" ve “Su Güvenliği" kategorilerinde Global A Listesi’nde yer aldı.

Brisa, dünya lastik sektöründe iki kategoride birden Global A listesine giren tek şirket oldu.

Türkiye’den raporlama yapan şirketlerden yalnızca 5’i her iki kategoride Global A listesine girdi. Bu şirketler arasında, Brisa tek sanayi şirketi.

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation’ın güçlü ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Brisa, sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımı ile temel operasyonları ve yetkinliklerini bir araya getirerek tüm paydaşları için değer yaratıyor. Ulusal ve uluslararası arenada sektörüne öncülük eden uygulamaları hayata geçiren Brisa’nın başarısı, aldığı ödüller ve derecelendirmeler ile taçlanıyor.

Brisa, son olarak uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023’te hem "İklim Değişikliği" hem de“Su Güvenliği" kategorilerinde Global A Listesi’nde yer aldı. Brisa’nın sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarıları değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında Global A listesine giren global lastik sektöründeki tek şirket ve 5 Türk şirketi arasındaki tek sanayi şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğuna bundan 15 yıl önce başlayan ve gerekliliklerin ötesinde uygulamaları hayata geçiren bir şirketiz. Yeryüzü sıcaklığını 1,5 derecede tutan iklim geçiş planını odağımıza aldık. Aksiyonları inançla ve gönülden hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızın uluslararası otoriteler tarafından böyle üstün bir başarı ile değerlendirilmesi, şirketimizin iklim değişikliği ve su kaynaklarının korunması konularında üst düzeyde taahhüt verdiğinin ve performans gösterdiğinin bir kanıtı. Bu başarıya giderken hem iklim hem su yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirdik. Uygulamalarımızı girişimci yaklaşımıyla hayata geçirdik. 2030’daki %100 olarak hedeflediğimiz yenilenebilir enerji tüketiminde 2023 yılında %53’e ulaştık. Yine 2030’daki %56 olarak belirlediğimiz sera gazı emisyon azaltımı hedefimizin %31’ini gerçekleştirdik. Su yönetiminde ise; 2030 yılındaki İzmit fabrikamızın kuyu suyu azaltım için %85 hedefine çok yaklaştık ve şimdiden %79 azaltım sağladık. Tedarikçilerimiz ve bayilerimiz başta olmak üzere tüm değer zincirimizi kapsayacak su yönetimi politikaları yayınladık, hedefler belirledik, su riskleri değerlendirmeleri gerçekleştirdik. Hedefimiz 2050 yılında net sıfır olmak. Bunun için sağlam ve sonuç odaklı adımlarla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarıların mimarı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İklim değişikliğiye mücadele programı ile Brisa bir kez daha global lider oldu

2023 yılında 24.000 üzerinde şirket çevresel verilerini CDP aracığılıyığla açıkladı. İstikrarlı bir iklim değişikliğiyle mücadele programı yürüten Brisa, Karbon Saydamlık Projesi-CDP (Carbon Disclosure Project) 2023 derecelendirmesinde “İklim Değişikliği” kategorisinde bir kez daha “Global A Listesi”ne girmeye hak kazandı.Brisa, tüm dünyadan 346 firmanın yer aldığı İklim Değişikliği CDP Global A Listesi'nde; yenilenebilir enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu azaltımı alanındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıktı. İklim değişikliği, ormansızlaşma ve su güvenlirliği ile bağlantılı, mevcut ve gelecekteki risklerin ve fırsatların ele alınmasında kritik bir adım olarak görüldüğü günümüzde Brisa 2023 yılında, yenilenebilir enerji tüketimini %53 ’e çıkardı, lineer azaltım hedefini aştı ve sera gazı emisyonlarını %31 oranında azalttı.

Brisa, Su Güvenliği’nde global liderler arasına girmeyi başardı

Brisa, tüm dünyada yaşanan su krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği su tüketimini kontrol altına alma projeleri ile Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023 derecelendirmesinde, “Su Güvenliği” kategorisinde de yıllardır Türkiye’deki liderliğini global arenaya da taşıyarak Global A Listesi’ne girdi. Brisa’nın su yönetiminde tüm değer zincirini kapsayacak, su yönetimi politikasını yayınlaması, bayi ve tedarikçilerinde su tüketimini düşürmek için 2030 yılı hedeflerini belirlemesi önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Brisa, aynı zamanda tedarikçilerine yönelik su risk değerlendirmesi yaptı. Fabrikalarında yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımına ilişkin çalışmalarını artırdı. Bu çalışmalarla su tüketimini düşürürken atıksu kirlilik yükünü de yasal sınırların çok altına çekmeyi başardı.

Brisa, İzmit fabrikasında 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla kuyu suyu tüketimini 2030 yılında %85 azaltmak hedefine çok yaklaştı ve 2023 yılında %79 azaltım sağladı. Şirket, Aksaray fabrikasında ise 2030 yılına kadar ton üretim başına su çekimini 2019 yılına göre %70 azaltma hedefine karşılık 2023 yılında %63 azaltımı başardı.