Otobüs sektörünün küresel düzeyde öncü şirketlerinden Daimler Buses, son teknolojik yeniliklerle donatılan Mercedes-Benz eCitaro, Mercedes-Benz Intouro ve Merceses-Benz Intouro K hybrid’i Global Test Sürüşü Etkinliği’nde tanıttı. 9 Mayıs tarihinde Berlin’de düzenlenen etkinlikte, otobüsler hakkında teknik bilgi paylaşımına ek olarak, belirlenen rotada sürüş deneyimi de gerçekleştirildi.

Şehir içi otobüslerinin geleceği Mercedes-Benz eCitaro

Yakın bir gelecekte dizel motora sahip şehir içi otobüslerinin yerini alması hedeflenen Mercedes-Benz eCitaro, sahip olduğu yeni nesil NMC 3 batarya teknolojisi tek bir şarj ile şehiriçi ulaşımda ihtiyaç duyulan menzile ulaşılabilmesine imkân sağlıyor. Belirli mevsim koşullarında solo araçlar için 350 kilometre, körüklü araç için 280 km ‘den fazla menzil sunan eCitaro, 12 m solo otobüslerde 588 kWh'ye kadar,18m körüklü otobüslerde ise 686 kWh'ye kadar enerji depolama kapasitesine sahip. Park alanında kablo ile şarj edilebilecek şekilde tasarlanan otobüs, hem sol hem de sağ taraftaki şarj soketleriyle farklı konumlarda şarj edilebiliyor. Aracın şoför mahalindeki düzen ve kullanım şeklinin, dizel motora sahip Citaro ile benzer özellikler taşıması sayesinde daha önce dizel Citaro kullanan şoförlerin eCitaro’ya adaptasyonu çok daha kolay gerçekleşiyor. Yeni 360° kamera sistemine sahip olan otobüsün, Aktif Fren Asistanı, Viraj Asistanı ve Lastik Basıncı İzleme Sistemi bulunuyor.

Geleneksel formatta modern kısa mesafe otobüsü Mercedes-Benz Intouro

Maksimum kârlılık, işlevsellik ve konfor sunan Mercedes-Benz Intouro, kısa mesafe yolcuklar için çıtayı yeni bir seviyeye yükseltiyor. 55 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip 12 metre uzunluğundaki araçta yeni nesil koltuklar, sahip oldukları özellikler ile uzun süreli yolculuklarda bile konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor. En yeni güvenlik sistemlerinin yer aldığı Mercedes-Benz Intouro; Elektronik Stabilite Programı (ESP), Şerit Takip Asistanı (SPA), Fren Asistanı (BA) ve Aktif Fren Desteği 5 (ABA 5)’e sahip. Aracın kapsamlı güvenlik paketi, yaya algılama özelliğine sahip radar tabanlı Viraj Asistanı’nı da içeriyor. Viraj Asistanı sistemi, dönüşlerde bariyer veya trafik ışığı gibi sabit engeller için sürücüyü uyarırken, 36 km/s üzerindeki hızlarda şerit değişimlerinde de ek bir ikaz sistemini devreye sokuyor.

Her koşula mükemmel şekilde uyarlanan Mercedes-Benz Intouro K hybrid

Sahip olduğu hat gösterge ve ödeme sistemleri montaj bölümü ile farklı toplu taşıma işletme türlerine hazır bir şekilde üretilen Mercedes-Benz Intouro K hybrid, alanında konforlu ve güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hareketli yayalarda bile maksimum frenleme gerçekleştirebilen Aktif Fren Desteği 5 (ABA 5), söz konusu araç sınıfında türünün tek örneği olarak öne çıkıyor. Yaya algılama özelliğine sahip radar tabanlı viraj asistanı ise, dönüş sırasında insanları ve engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor. Her iki sistem de sürücüyü desteklerken, yayalar veya bisikletliler için etkili koruma sağlayarak, araç, yolcu ve çevre güvenliğinin en üst düzeye çıkartılmasına katkı sunuyor