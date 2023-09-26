CW Enerji, sektör arenasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların sonuçlarını almaya devam ediyor. Firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından şirketlerin net satış, ihracat miktarı, brüt katma değer gibi parametrelerin dikkate alınarak değerlendirildiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022’ listesinde 227. sırada yer alarak farkını ortaya koydu.



Listede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Firma Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle yol aldıklarını söyledi. Yaptıkları başarılı çalışmaların sonucunda Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesinde yer alma başarısı gösterdiklerini ifade eden Sarvan, “Listede 227. sırada yer alıyoruz. Bir yönüyle şirketlerin röntgenini ortaya koyan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılı çalışmalarımızı bu tarz ödüllerle taçlandırmak bizim için oldukça gurur verici. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ülkemiz ekonomisine katkı sağlama amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi



"Sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz"

Yenilikçi ve katma değerli ürünleri ile sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceklerini dile getiren Sarvan, sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.



“Yaptığımız çalışmaların güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici” diyen Sarvan, şunları kaydetti: “Elde ettiğimiz başarılarda çalışma arkadaşlarımızın büyük emeği söz konusu. Bu başarıda da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte CW Enerji ailesi olarak daha fazla çalışarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmaya devam edecek ve emin adımlarla ilerleyerek, CW Enerji’yi geleceğe taşıyacağız”.