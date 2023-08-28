CW Enerji, sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Gençlere yönelik desteğini sürdüren firma, bu alanda çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ‘CW Gençlik’ projesi ile de fark yaratacak olan CW Enerji, projenin ilk lansman toplantısını gerçekleştirdi.

CW Enerji, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayilerine yeni projesi olan ‘CW Gençlik’i tanıttı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada gerçekleştirilen CW Gençlik lansmanının açılış konuşmasını CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan gerçekleştirirken, bayilere proje hakkında detaylı bilgiler verildi ve CW Enerji yazılım ekibi tarafından CW Gençlik simülasyon tanıtımı yapıldı. Gün boyu konferans ve eğitimlerin yapıldığı toplantının ardından bayiler fabrikayı gezerek, hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Amaç üniversiteli gençlerimizi güneş enerjisi sektörüne dahil etmek

Proje hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “CW Gençlik projemizin amacı 18-30 yaş aralığındaki gençlerimizi güneş enerjisi sektörüne dahil etmek. Bu şekilde hem sektörün daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz hem de gençlerin kazanç elde etmelerine olanak sağlıyoruz.” dedi.

Çeşitli alanlarda hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal gelişmeye önem verdiklerini dile getiren Sarvan, böylesine anlamlı bir projeye imza attıkları için oldukça gururlu olduklarını söyledi. Sarvan gençlere destek olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

PROJE HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERELİM

Proje genç girişimcileri desteklemekte, gençlerin kariyer planlamalarına destek olmakta ve gelir kaynağı sunmaktadır. Başvuru simülatör üzerinden yapılmaktadır. Öncelikle eğitim videoları izlenir, sınava giriş yapılır. 50 üzerinde puan alan ve başvuru kriterlerini karşılayan herkes sisteme kabul edilir. Başarılı adaylara CW Gençlik ID No verilir. Simülatör ve MTS kayıtları gerçekleştirilir. Ardından CW Gençlik üyeliği tamamlanmış olur.

CW Gençlik üyesi simülatör üzerinden on grid, tarımsal sulama, bataryalı sistemler ve araç şarj istasyonları taleplerini alabilmekte ve son kullanıcıya fiyat teklifi verebilmektedir. Üye, simülatör üzerinden alınan talebe uygun bir proforma oluşturur. Böylece müşteri talebi otomatik olarak MTS'ye kaydedilir. MTS'ye kaydedilen müşteri talebi, CW Enerji satış personelleri tarafından yetkili satış noktalarına yönlendirilir. CW Gençlik üyesi ise MTS üzerinden müşterisinin siparişini takip eder. CW Gençlik üyesinin sunduğu proforma sayesinde son kullanıcı yetkili satış noktalarından ücretsiz keşif imkanı elde eder. Keşif sonucunda nihai proforma imzalanır ve satış gerçekleştirir. CW Gençlik üyesi, satışı gerçekleştirilen her sipariş için gelir elde eder.