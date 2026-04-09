Firma, “CW Enerji Plus Bayi Konsepti” çerçevesinde tasarlanan modern ve deneyim odaklı standında, inverter, hücre ve enerji depolama çözümlerini entegre şekilde sunuyor. Ziyaretçiler, standı gezerek ürünleri yakından deneyimleme fırsatı buluyor.

Tarık Sarvan: “Sektörün Geleceğine Yön Verecek İş Birlikleri Oluşturuyoruz”

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, fuarın sektördeki yenilikleri takip etmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sarvan, “Solarex İstanbul’da AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz ürünlerimizi katılımcılarla buluşturuyoruz. Yeşil hidrojen enerji çözümlerimiz, ev tipi sistemlerimiz ve taşınabilir hidrojen yakıt hücresi teknolojilerimizi ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Salon 4, no’lu stantta (4D02 – 4E01) sektör profesyonellerini ağırlıyoruz” dedi.

Bayilik Sistemi ve Deneyim Odaklı Stand

Sarvan, standın yalnızca ürünleri sergilemekle kalmadığını, aynı zamanda iş ortaklarına sundukları bütüncül iş modelini deneyimleyebilecekleri bir alan sunduğunu vurguladı. “CW Enerji Plus Bayi Konsepti ile beyaz eşya entegreli solar akıllı ev çözümlerimizden enerji depolama teknolojilerimize kadar geniş ürün yelpazemizi tanıtıyoruz. Bayilik sistemimizin sunduğu avantajları ziyaretçilere detaylı şekilde aktarıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Enerji Çözümleri Fuar Katılımcılarıyla Buluşuyor

Sarvan, fuarda Türkiye ve dünya çapındaki enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla bir araya geldiklerini ve potansiyel müşterilerle buluşma fırsatı yakaladıklarını belirtti. “Yüksek verimli güneş panellerimiz, on-grid / off-grid inverter çözümlerimiz, lityum tabanlı enerji depolama sistemlerimiz, solar akıllı ev teknolojilerimiz, ısı pompalarımız, esnek panellerimiz, solar sulama sistemlerimiz ve solar bank ile solar aydınlatma çözümlerimiz fuarda sergileniyor” dedi.

Entegre Üretim ve Uçtan Uca Enerji Çözümleri

CW Enerji’nin tam entegre üretim gücü de fuarda öne çıkıyor. Sarvan, “Fotovoltaik hücre üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz CW SolarCell TOPCon High Efficiency teknolojimizi ve CW Alüminyum markamızla geliştirdiğimiz yerli çerçeve ve altyapı çözümlerimizi ziyaretçilere sunuyoruz. Üretimden nihai ürüne kadar sürdürülebilir ve güvenilir bir tedarik zinciri sağlama gücümüzü aktarıyoruz” dedi.

Ziyaretçileri stantlarına davet eden Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sektör temsilcilerini inovatif ürünlerimizi yakından görmek, teknolojilerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve güneş enerjisinin geleceğine birlikte yön verecek iş birliklerini değerlendirmek için standımıza bekliyoruz.”