Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasında finale kalan 7 model belli oldu.

Şubat 2025–Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen finalistler, sektörde gelenek haline gelen yarışmada son aşamaya geçti.

Yapılan oylama sonucunda, 33 aday arasından seçilen 7 finalist şunlar oldu:

​•​BMW iX3

​•​BYD Sealion 7

​•​Citroën C5 Aircross

​•​Hyundai Inster

​•​Mercedes-Benz CLA

​•​Renault Clio

​•​Togg T10F

Finalist modeller, 13 Mayıs’ta gerçekleştirilecek test sürüşünde OGD üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek. Bu sürecin ardından yapılacak son oylama ile “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” unvanının sahibi belirlenecek. Kazanan model, 23 Haziran’da düzenlenecek ödül töreninde kamuoyuna açıklanacak.

Ana ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışması, ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları katkılarıyla gerçekleşiyor.