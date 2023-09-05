CW Enerji, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir firmanın 3 noktadaki fabrikasına toplam 6.34MWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamlayarak sürdürülebilir bir dünya için bir adım daha atmış oldu.



CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerji santrali kurulumlarına hızla devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Güneş enerji santralleri yenilenebilir enerjiye geçisin hızlanmasında oldukça aktif rol oynuyor. Buna bağlı olarak da güneş enerjisinden faydalanan firmaların sayısı artmaya devam ediyor. Güneş enerji santralleri hem üreticilerin elektrik giderlerinin azalmasına hem de sürdürülebilir bir dünyaya da katkı sağlıyor. Biz de CW Enerji olarak; proje planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım ve onarım konularında firmalara yardımcı oluyoruz” dedi.

Bu hedefte; Gaziantep’te faaliyet gösteren bir firma ile de el sıkıştıklarını ifade eden Yılmaz, firmanın çatısını güneş enerji santrali ile donattıklarını kaydetti. “GES ile firma enerjiyi kendisi üreterek hem karbon ayak izini azaltacak hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak” diyen Yılmaz, şunları dile getirdi:“Fabrikaların çatısına toplamda 6.34MWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Santral ile firma yılda yaklaşık 5 milyon 401 bin 021,00 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek. Aynı zamanda yaklaşık 804 ağacın kurtarılmasını sağlayarak temiz enerjiye de katkı sağlamış olacak.”