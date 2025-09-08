Verilere göre, yatırımcılar için aylık bazda en yüksek reel getiri, hem tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hem de yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

TÜFE ile hesaplandığında BIST 100, yatırımcısına yüzde 4,60 oranında reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde bu oran yüzde 4,15 olarak kaydedildi. Aynı dönemde mevduat faizi ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) sınırlı bir reel getiri sağlarken, döviz ve altın bazı durumlarda yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık Reel Getiri Detayları

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: Mevduat faizi (brüt): %0,77 DİBS: %0,71 Külçe altın: %-0,33 Amerikan Doları: %-0,95 Euro: %-1,39

TÜFE ile indirgendiğinde: Mevduat faizi (brüt): %1,21 DİBS: %1,15 Külçe altın: %0,10 Amerikan Doları: %-0,52 Euro: %-0,96



Üç Aylık ve Altı Aylık Performans

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı. Üç aylık dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde Amerikan Doları ise yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Altı aylık değerlendirmede ise külçe altın öne çıktı. Yatırımcıya Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,64, TÜFE ile indirgendiğinde %14,14 oranlarında reel getiri sağladı. Bu dönemde DİBS yatırımcıya en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı.

Yıllık Değerlendirme: Altın Zirvede

Yıllık bazda en yüksek reel getiri külçe altından geldi. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,80 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Mevduat faizi ve bazı dövizler sınırlı reel getiri sağlarken, BIST 100 yıllık değerlendirmede bazı hesaplamalarda yatırımcıya kaybettirdi.