Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'daki Mollakara Altın Madeni'nin 5 yıllık dönemde yaklaşık 17 ton altın üreterek Türkiye'nin cari dengesine bugünkü fiyatlarla 2,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi. Yılmaz, konuşmasında Suriye'de SDG/YPG'nin kendisini feshettiğini ilan etmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirterek 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Altın Madeni'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırımın Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin bu yıl yaklaşık 1 ton, gelecek yıl 3 ton ve sonraki yıllarda da yıllık 3 ton civarında altın üretmesi bekleniyor.

Mollakara, Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracak

Mollakara'da ilk 5 yıllık dönemde 17 tona yakın altın üretileceğini belirten Yılmaz, tesisin Türkiye'nin mevcut yaklaşık 30 tonluk yıllık altın üretimini 33 tona çıkaracağını söyledi.

Yılmaz, 'Sadece bu tesiste altın üretilecek. Dolayısıyla bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına yüzde 10 arttırmış olacak. 30 tonu 33 tona çıkarmış olacağız' dedi.

Yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından üretim aşamasına ulaşan Mollakara'da 16 Haziran'da açık ocak üretimine başlandığını, 16 Temmuz'da ise ilk altın dökümünün gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, bölgede yeni arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

'Cari açığın düşmesine 2,5 milyar dolarlık katkı'

Türkiye'nin yüksek miktarda altın ithal ettiğine dikkat çeken Yılmaz, yerli altın üretiminin artırılmasının cari açığın azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Mollakara'da üretilecek 17 tona yakın altının bugünkü fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık değere karşılık geldiğini belirten Yılmaz, 'Bu tesis, ülkemizin beş yıllık süreçte cari dengesinin iyileşmesine, cari açığın düşmesine sadece bu tesisin 2,5 milyar dolarlık bir katkısı olacak' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, altın ithalatının petrol ve enerjinin ardından Türkiye'nin cari açığındaki önemli kalemlerden biri olduğunu belirterek, ülkedeki altın tasarruflarının da daha fazla ekonomik sisteme kazandırılması gerektiğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge'

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, TBMM'den 467 oyla kabul edilen kanunun ardından ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Silahların bırakılması ve tasfiye süreçlerinin tamamlanmasının ardından kanundaki diğer maddelerin hayata geçirileceğini belirten Yılmaz, sürecin sahadaki gelişmelerinin ilgili kurumlar ve güvenlik birimleri tarafından yakından takip edileceğini söyledi. Yılmaz, 'Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır' dedi.

Suriye mesajı: 'İstikrarlı bir Suriye istiyoruz'

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, SDG/YPG'nin kendisini feshettiğini ilan etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve milli birliğini koruyan istikrarlı bir yapıya kavuşmasını istediğini belirten Yılmaz, farklı kimliklerin kapsayıcı bir yönetim anlayışı içerisinde bir arada yaşaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, bölgesel güvenlik hedefini 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge' sözleriyle özetledi.

'Bölgenin kaynakları kendi insanı için kullanılsın'

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma anlaşmasına da değinen Yılmaz, bölgesel iş birliğinin ilerleyen dönemde genişleyeceğini ifade etti. Bölgenin uzun yıllar dış müdahaleler ve çatışmalar nedeniyle kaynaklarını kendi halkının refahına yeterince aktaramadığını belirten Yılmaz, bölge ülkelerinin sahip olduğu kaynakların öncelikle kendi insanlarına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, 'Bu bölgede kardeşlik güçlensin. Bu bölgenin kaynakları, bu bölgedeki ülkelerin kaynakları kendi insanı için kullanılsın' diye konuştu.

Madencilikte teknoloji hamlesi

Kritik minerallere yönelik küresel rekabetin hız kazandığını belirten Yılmaz, yapay zekâ, otonom sistemler ile ileri arama ve işleme teknolojilerinin madenciliğin yapısını değiştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ile yakalanan ivmenin madencilik dahil ekonominin tüm stratejik alanlarına taşınacağını belirten Yılmaz, Ar-Ge yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Madencilik alanında gençlerin teknoloji geliştirmesini teşvik edecek yeni bir adımın da atıldığını ifade eden Yılmaz, ilk defa TEKNOFEST kapsamında madencilerin yarışacağını söyledi.

'İnşallah madencilik alanında da TEKNOFEST gençliği madencilikte yeni teknolojileri, yeni birtakım sistemleri geliştirecekler. Ülkemizi teknolojide çok daha farklı bir seviyeye taşıyacaklar' diyen Yılmaz, teknolojik bağımsızlığın ülke bağımsızlığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Yılmaz, 'Teknolojide belli bir yere gelmeyen bir ülkenin bağımsız olması mümkün değil. Savunma sanayii başta olmak üzere. Kendi teknolojimizi üretemiyorsanız bağımsızlık bir slogandan ibarettir' ifadelerini kullandı.