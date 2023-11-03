Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.