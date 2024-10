Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Finlandiya ile ilişkilerin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Stubb ve heyetini Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir boyuta taşıdığını kaydetti.

Erdoğan, görüşmelerinde Türkiye Finlandiya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini belirterek, "İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 6’lık bir artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya’da düzenlemeyi planladığımız ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi de ele aldık. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği sürecinde üçlü muhtırayla tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma terörle mücadele işbirliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır” dedi.

Bu alanda atılan adımları da memnuniyetle takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii beklentilerimizi de en üst düzeyde aktarıyoruz. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini, geleceğe yönelik yapacağımız yatırımlar olarak addediyoruz. Finlandiya’da yaşayan vatandaşlarımız ve Tatar toplumu ilişkilerimizin önemli bir beşeri boyutunu teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizi ve NATO bünyesindeki işbirliğimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için arabuluculuk konusunda öncü bir rol üstlenildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finlandiya’yla ara buluculuk, dostlar gurubunun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bu alandaki işbirliğimizi derinleştirmenin, küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Gazze’de yaşanan soykırım, Lübnan’a sıçrayan, Orta Doğu yangını ile Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya’nın Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize yönelik desteğini arttırarak sürdürmesine dair beklentimiz Sayın Stubb ile paylaştım" diye konuştu.

"İsrail’in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir”

İstişarelerde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha altını çizdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna’daki yıkımın bir an evvel son bulmasıyla adil ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi Sayın Cumhurbaşkanı’na ifade ettim. Gazze ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizin odağında yer aldı. İsrail’in katliamlarıyla a ilgili tavrımızı hem Birleşmiş Milletlerde hem de bugün Meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdim. İsrail’in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Gazze’de acil kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması çağırısını tekrarlayarak, "Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Güvenlik Konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti’nin tanınması daha büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim’den bu yana 9 ülke Filistin Devleti’ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti’ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusundaki soruya, "Finlandiya’ya biz zannedildiği gibi bekletmedik. İsveç’ten önce biz Finlandiya’nın NATO’ya üyelik konusunda önünü açtık. Tek isteğimiz terör konusunda Finlandiya’da hareketlenme olmasın bir an önce orada önü alınsın dedik. Değerli dostum bununla ilgili mücadelesini verdi. Biz de Finlandiya terörle mücadelede başarılı oldukları için terör noktasında adımı atınca biz Finlandiya’nın önünü açtık. Maalesef İsveç için aynı uygulamayı yapamadık. İsveç terörle mücadelede Finlandiya gibi davranamadı. İsveç daha gecikmeli olarak NATO’ya girdi. O da terörle mücadelede gereken adımları attıktan sonra onun da önünü açmak için mücadelemizi verdik. Her ikisi için de hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Finlandiya’nın arabuluculuk rolü üzerine olan soruya ise, "Filistin için bir şey diyemeyeceğim. İsrail’in böyle bir arabuluculuğa yaklaşması söz konusu değil. Atılacak adımlarla bakanlarımızın yapacağı çalışmalarla netice alırsak bu arabuluculuk çalışmalarına aracılık ederiz” dedi.

"Biz de iki devletli çözümden yanayız"

Stubb ise NATO üyelik sürecine yönelik soruya, "Her zaman tam NATO üyeliği yolunda ilerliyorduk ama o zamanki eski müttefiklerin bir takım isteklerini sorunlarını dikkatlerine almak gerekiyordu. NATO tarihinde NATO’ya en hızlı olan üye olan ülke olduk” cevabını verdi.

Finlandiya’da yaşayan Türkler ve Tatarlar’dan çok mutlu ve memnun olduklarını belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, "Her iki ülkenin çok büyük bir askeri gücü var. Her iki ülke güvenlik tüketici olmaktan ziyade güvenlik sağlayıcılar. Çok faydalı işbirliği yapacağımıza inanıyorum. Ticaret hacmimiz konusunda daha fazla çalışmalıyız. Bugün ele aldığımız çatışmalar konusuna gelecek olursam; Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda mutabık kaldık. Türkiye her iki ülke ile konuşabilen bugünün dünyasında nadir birkaç ülkeden bir tanesi, bu çok önemli. Orta Doğu’da devam eden çatışmalar konusunu ele aldık. İsrail’in kendi güvenliğini sağlama hakkı olduğunu düşünürken uluslararası hukuka da uyması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de Finlandiya olarak acil ateşkes çağrısında bulunduk. Biz de iki devletli çözümden yanayız. Bunu sağlayacak siyasi süreci destekliyoruz. Devam eden Lübnan ve Filistin’de yaşananlar belki barışla sonuçlanacak ama şimdilik bu noktadan çok uzak olunduğunu söyleyebilirim. Türkiye Batı ile Doğu arasında bir köprü gerçekten Türkiye Çok kutuplu bir dünyada Türkiye’nin rolü çok önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.