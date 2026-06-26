Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Seçim döneminde Konak Mahallesi sakinlerine sözünü verdiğimiz TOKİ Duzdaşı Konutlarımızı, devletimizin güçlü destekleriyle tamamlayarak anahtar teslim aşamasına getirdik. 516 konutun yer aldığı yaşam alanımıza ulaşımı sağlayan yollarda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık' dedi.

Başkan Geçit, ' Depremzede vatandaşlarımızın yeni yuvalarına güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânına kavuşmaları için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin yeni yaşamlarına huzur ve güven içerisinde başlamalarını sağlamak ve bölgemizin altyapısını en kaliteli şekilde tamamlamaktır' dedi.

Kaymakam Uzan ve Başkan Geçit, yol yatırımlarını inceledi

İlçenin muhtelif bölgelerindeki afet konutları başta olmak üzere diğer yatırımların tüm süreçlerini yakından takip eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bölgedeki yol açma ve yenileme çalışmaları yerinde incelediler. İnceleme ziyaretine katılan Konak Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, çalışmaların başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirip, 'TOKİ konutlarımızın olduğu bölgeye ulaşımı sağlayan yollarda çalışmalar hız kazandı. İmar uygulamaları tamamlandığı zaman yollarımız genişletilecek ve buradaki yol çalışmaları devam edecek. İçme suyuyla ilgili sorunun çözülmesiyle birlikte Temmuz Ayının ortalarına doğru burada yaşam başlayacak. Emeği geçen herkese bölge sakinleri adına teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Konak'ta yeni bir yaşam başlıyor'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, 2024 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden önce Konak mahalle sakinlerine verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. TOKİ Duzdaşı Konutlarının depremzede vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Başkan Geçit, 'Mahalli İdareler Seçimlerinden önce burayı ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımızın deprem konutu talepleri vardı. Bizlerde gerekli girişimleri başlatarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, TOKİ Başkanımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, devletimizin tüm kurumları, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın destekleriyle bu bölgeye 516 konutun olduğu TOKİ Konutları tamamlandı. Yakın bir zamanda anahtarlar teslim edilerek vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacaklar. Yeşilyurt Belediyesi olarak bölgenin gerek çevre düzenlemesi gerekse de yolların açılması ve yenilenmesi noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz açılan yollarda sıcak asfalt serimine başladılar. Bununla birlikte Horata ile bu bölge arasındaki 3 km'lik güzergahın yol ağını yenilemek adına başlattığımız çalışmaları 10 gün içinde tamamlayacağız. Duzdaşı konutlarımız ile birlikte burada güvenli, depreme dayanıklı ve güzel bir yaşam alanı inşa etmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

'Depremin tüm hasarlarını ortadan kaldırıyoruz'

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ise, ilçenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak tüm yatırımların aralıksız devam ettiğini ifade ederken, 'Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un talimatlarıyla buradaki konutlarımıza ulaşımı sağlayan yolların açılması ve asfalt serimiyle ilgili Belediye ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Bu hizmetlerde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hemşerilerimiz en kısa sürede yuvalarına taşınacak ve bu güzel bölgede yeni bir hayat başlamış olacaktır. Şehrimizde ve ilçemizde depremin hasarları teker teker ortadan kalkıyor. Tüm yatırımlar mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun' diye konuştu.