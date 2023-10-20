Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde yaşayan Ayten Sarıkaya Covid 19 salgını nedeniyle 37 yıl önce gittiği İstanbul’dan tekrar köyüne döndü. Köyündeki evi onararak Hayvan beslemeye ve sebze üretmeye başladı.

İlk başlarda kendi tüketimleri için organik sebze yetiştiren Ayten Sarıkaya, fazla gelen ürünleri de İstanbul’a ki tanıdıklarına gönderdi.

Bir süre sonra siparişler artmaya başlayınca işi ticarete döken Sarıkaya çifti, yetiştirdiği sebzelerden yaptığı yöresel ürünleri ve yetiştirdikleri sebzeleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlamaya başladı.



Her şeyi bırakıp köyüne döndü, yaptığı organik tarımla siparişlere yetişemiyor

Evlenince köyünden ayrılıp İstanbul'a giden Ayten ve Musa Sarıkaya çifti, Covid 19 salgını döneminde doğup büyüdüğü köyüne geri dönerek yöresel ürünler ve organik sebze yetiştiriciliğine başladı. Sarıkaya çifti, İstanbul'dan gelen taleplere yetişmekte güçlük yaşıyor.



Nevşehir'de üretiyor İstanbul'da satıyor

Köyde kendi imkanlarıyla ürettikleri ve yetiştirdikleri her şeyin organik olduğunu ifade eden Ayten Sarıkaya, "37 yıl sonra eşim ile birlikte köyümüze dönmeye karar verdik. Burada eskiden olduğu gibi tarım ile uğraşmaya başladık. İlk önce inek ve tavuk aldık. Kendi yiyeceğimizi üretmeye başladık. Fazla gelen ürünleri önce tanıdıklarımıza sattık. Daha sonra talepler artmaya başladı. Şu an da siparişlere yetişemiyoruz. Organik olarak fasulye, nohut, üzüm domates, biber, patlıcan gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Ayrıca organik yetiştirdiğimiz ürünlerden, salça, pekmez, tarhana, pul biber gibi ürünlerde yapıyoruz” dedi.