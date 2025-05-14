Continental'in en sürdürülebilir binek lastiği UltraContact NXT, “auto motor und sport” dergisinin (07/25 sayılı) bu yıl gerçekleştirdiği sürdürülebilir, yakıt tasarruflu yaz lastikleri testinde ilk sıraya yerleşti. Derginin editörleri, uluslararası üreticilerin 215/55 R 17 ebadında toplam altı lastik modelini dokuz sürüş disiplini ve üç sürdürülebilirlik kategorisinde test etti.

UltraContact NXT: Islak zeminde en kısa fren mesafesi

Islak zeminde en kısa fren mesafesiyle, güvenli ve dengeli yol tutuşuyla sürüş testlerinde öne çıkan UltraContact NXT, kuru zeminde yüksek viraj dengesi sağlayarak güvenli bir sürüş sunuyor ve düşük yuvarlanma direnciyle yakıt tasarrufuna katkıda bulunuyor. UltraContact NXT, yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve ISCC Plus kütle dengesi sertifikalı malzemelerin yüksek payı sayesinde “Sürdürülebilir Üretim” kategorisinde de zirveye yerleşti.

Continental lastik uzmanı Andreas Schlenke: “Güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik, lastik geliştirme faaliyetlerimizde daima ön planda yer almıştır. “auto motor und sport” performans testinden elde ettiğimiz sonuç, UltraContact NXT serisinde olağanüstü sürdürülebilirliği birinci sınıf performansla birleştirmeyi başardığımızı gösteriyor” dedi.

UltraContact NXT: Sürdürülebilirlik ve Performansın Yenilikçi Kombinasyonu

Yüzde 65'e varan yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve kütle dengesi sertifikalı malzeme oranıyla UltraContact NXT, sürdürülebilirliği yüksek malzemelerle, maksimum güvenlik ve performansı birleştiriyor. 19 ebadın tamamı, yuvarlanma direnci, ıslak frenleme ve dış gürültü açısından en iyi AB lastik etiketi olan “A” sınıfında yer alıyor.

UltraContact NXT, %32'ye varan oranda yenilenebilir hammadde içeriyor. Bu hammaddeler kâğıt ve ağaç sanayilerinin atık malzemelerden elde edilen reçineler ile pirinç kabuğu külünden elde edilen silikattan oluşuyor. Geri dönüştürülmüş çelik veya geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen polyester gibi, kullanılmadığı takdirde çöp fırınları veya sahalarına gidecek olan geri dönüştürülmüş malzemelerin payı ise %5’e kadar çıkıyor.

Continental, %28’e varan oranda ISCC PLUS sertifikalı, biyo-bazlı ve geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretilen sürdürülebilir sentetik kauçuk ve karbon siyahı kullanıyor.

UltraContact NXT, piyasaya çıkışından bu yana 2023 İsviçre Otomotiv Fuarı İnovasyon Ödülleri Sürdürülebilirlik Ödülü, 2023 Uluslararası Tasarım Ödülü, 2024 Alman İnovasyon Ödülü ve 2024 CLEPA İnovasyon Ödülü dâhil, pek çok ödül kazandı.