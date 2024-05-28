Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, düzenlediği kampanyayla bu yaz herkesin yanından ayırmak istemeyeceği bir hediye veriyor. 15 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Continental marka 4 adet 18 inch ve üzeri yaz ve dört mevsim binek, 4X4/SUV lastiği alanlara Stanley klasik Trigger termos hediye ediyor. Continental yaz lastikleri, özel sırt desenleri ve bileşimleri sayesinde ıslak ve kuru yol koşullarında yüksek kavrama, güçlü yol tutuş sağlıyor. Ayrıca virajlarda yüksek denge ve yaz sıcaklıklarında optimum kilometre performansı sunuyor.