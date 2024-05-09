Alman Huss-Verlag Yayınevi‘nin yayınladığı online dergi Busplaner tarafından 6’ıncı kez düzenlenen “Uluslararası Busplaner Sürdürülebilirlik Ödülleri”nin kazananları açıklandı. Continental ve Conti Urban lastik serisi, “Lastikler ve Lastik Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) adına Boston Consulting tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen araştırmada, toplam sahip olma maliyetinin hala en önemli öncelik olmasına rağmen, sürdürülebilirlik faktörlerinin hem orijinal ekipman hem de yenileme pazarı için giderek önem kazanan satın alma kriterleri haline geldiğini gösterdi. Continental açısından sürdürülebilirliğin maliyetle eşdeğerde olduğuna ve bunun pazarda giderek artan bir ilgi gördüğüne dikkat çeken Continental Yenileme Lastikleri Pazarlama Müdürü Timo Röbbel, “Busplaner Sürdürülebilirlik ödülü, doğru bir stratejiyle ilerlediğimizin önemli bir kanıtı” dedi.

Akıllı Conti Urban otobüs lastikleri çığır açıyor

Uluslararası Busplaner Sürdürülebilirlik Ödülleri, ekonomik başarıyı sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması ile birleştiren otobüs sektörünün öncü şirketlerine veriliyor. Conti Urban otobüs lastikleri de bu alanda iyi bir örnek oluşturuyor. Bu akıllı lastikler sayesinde Continental, dijital çözümler yardımıyla müşterilerinin giderek artan taleplere cevap vermelerine yardımcı oluyor. Conti Urban lastik serisi, ContiConnect şehir içi trafiğin taleplerini karşılamak konusunda kendini kanıtlamış bir uzman. 2023 yılından bu yana, tüm ürün yelpazesine fabrikada en yeni nesil sensörler takılıyor. Bu sensörler, müşterilerin ContiConnect On- Site akıllı telefon uygulaması ile lastik verilerini Bluetooth üzerinden kolayca ve rahatça almalarını sağlıyor.

Daha az karbon emisyonu, daha fazla sürdürülebilirlik

Continental, akıllı Conti Urban otobüs lastikleri ve ContiConnect dijital çözüm yelpazesi ile etkin filo yönetimine önemli bir katkı sağlıyor. Timo Röbbel, “Lastiklerimizin enerji tasarruflu ve uzun ömürlü olmasının yanı sıra proaktif bakımı da sağladığından emin oluyoruz” diyor. Conti Urban gibi akıllı lastikler lastik izlemeyi basit, rahat ve etkili hale getiriyor. Diğer yandan operasyonel güvenilirlik, daha uzun lastik ömrü ve araç kapasitesinin iyi kullanımı gibi faktörler, karbon emisyonlarının azaltılması ve filo sürdürülebilirliğinin artırılmasına da büyük katkıda bulunuyor.

Minimuma inen gerçek filo maliyetleri

Dijital lastik yönetimi ile gerçekleşen filo maliyetlerini en aza indirmek mümkün oluyor. Lastik sensörleri ayrıca uzaktan filo izleme ve öngörücü servis planlaması gibi hizmetler için de temel oluşturuyor. Yerli ve uluslararası Continental filo müşterileri, uzun yıllardır akıllı Conti Urban lastiklerini kullanıyor ve yerleşik sensör teknolojisinden büyük ölçüde faydalanıyor. Röbbel, “Tecrübelerimiz, ContiConnect'in müşterilerimizin yakıt tasarrufu sağlayabileceği ve kilometre performanslarını arttırabileceğini gösterdi” diyerek rakamların da bu durumu desteklediğini ifade ediyor. Conti Urban lastik serisi bu şekilde araç arızalarını ve arıza sürelerini azaltmaya, karbon emisyonlarını ve maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor.