Haberde, söz konusu saldırı ihtimalinin son dönemde "önemli ölçüde" yükseldiği vurgulanırken, Tel Aviv yönetiminin nihai bir karar alıp almadığının henüz netleşmediği aktarıldı.

İsrail’in olası saldırı planlarının, üst düzey yetkililerin kamuoyuna ve özel toplantılarda yaptığı açıklamalar ile askeri hareketlilikten elde edilen istihbarat verileriyle değerlendirildiği belirtildi. CNN’e konuşan ancak ismi açıklanmayan bir yetkili, İsrail’in İran’ın nükleer kapasitesini hedef alma olasılığının, Washington’ın Tahran ile nükleer anlaşmaya varması durumunda daha da artabileceğini ifade etti.

ABD tarafının İsrail'in askeri bir müdahale konusunda net bir görüş birliği içinde olmadığına işaret eden haberde, olası bir operasyonun bölgesel dengeleri ciddi şekilde sarsabileceği uyarısı yapıldı.

Konuya ilişkin olarak ne İsrail Başbakanlığı ne de Washington’daki İsrail Büyükelçiliği resmi bir açıklama yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi de iddialarla ilgili yorumda bulunmadı.

İsrail’in İran’ın nükleer programını bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü bilinirken, son gelişmeler bu gerilimin yeni bir boyuta taşınabileceğini gösteriyor.