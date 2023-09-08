Çin Perşembe günü ithalat ve ihracatta beklenenden daha az da olsa bir aylık düşüş daha bildirdi.

ABD doları cinsinden ihracat Ağustos ayında bir yıl öncesine göre %8,8 düştü. Bu, Reuters anketinin %9,2′lik düşüş tahmininden daha iyi.

ABD doları cinsinden ithalat Ağustos ayında bir yıl öncesine göre %7,3 düştü; bu, Reuters’in %9′luk düşüş tahmininden daha iyi.

İthalat artık 2023′te bir önceki yıla göre her ay düştü. Çin mallarına yönelik küresel talebin azalması nedeniyle ihracat, Nisan ayından bu yana her ay yıllık bazda düştü.

Wind Information aracılığıyla erişilen resmi verilere ilişkin CNBC hesaplamalarına göre, Çin’in ABD’ye dolar cinsinden ihracatı Ağustos ayında bir yıl öncesine göre %9,5 düştü; önceki iki ayın her birinde yaşanan %20′den fazla düşüşten daha iyi.

Veriler, Çin’in ABD’den ithalatının ağustos ayında bir yıl öncesine göre %7,9 oranında düştüğünü gösterdi. Veriler, Temmuz ayındaki çift haneli düşüşe kıyasla iyileşme kaydettiğini gösterdi.

ABD, Çin’in tek ülke bazında en büyük ticaret ortağıdır. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Çin’in bölgesel bazda en büyük ticaret ortağıdır.

Veriler, Çin’in Güneydoğu Asya’ya ihracatının Ağustos ayında bir önceki yıla göre %13,3, ithalatının ise %6,1 düştüğünü gösterdi. Her iki rakam da Temmuz ayına göre bir iyileşmeye işaret ediyor.

Guotai Junan International’ın baş ekonomisti Hao Zhou, bir notunda “Genel olarak rakamlar, bazı marjinal iyileşmelere rağmen ters rüzgarların devam ettiğini gösteriyor” dedi.