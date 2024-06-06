Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 (CIIE) Fuarı’nın Tanıtım Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping 2017 mayıs ayında gerçekleşen “Kuşak ve Yol Forumu”nda Çin’in dışa açılma politikalarının ve uluslararası iş birliği niyetinin bir parçası olarak, küresel ticareti teşvik etmek ve ithalatı artırmak amacıyla 2018 yılından itibaren bu fuarın düzenleneceği açıkladı. Düzenlendiği tarihten itibaren de Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping’in de bizzat önem verdiği Çin’in en önemli prestij fuarı konumunda. CIIE Fuarının, dünyanın en önemli fuar organizasyonlarından biri olduğunun farkındayız ve bu girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye, Çinliler ile Türkler arasında derin bir dostluk kurulmasını sağlayan ve iki taraf arasında hem ekonomik hem de ticari iş birliği kapsamında çok yüksek düzeyde potansiyele sahip "Kuşak ve Yol" inşasının ortaklaşa yapılması sürecine katılan dünyadaki ilk ülkelerden biridir.” dedi.

41,6 milyar dolarlık ticaret açığını kapatmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Eskinazi, “Fuarda sergilenen tüm ürünlerin yüzde 100 ithal olması şartı bulunuyor, bu da onu dünyada benzersiz kılıyor. Fuara geniş bir ürün yelpazesi dahil ediliyor: tüketim malları, otomotiv, ekipman, medikal cihazlar ve sağlık ürünleri, tarım ürünleri, hizmet ticareti gibi. 2023 yılında Çin'e ihracatımız 3,3 milyar dolar iken Çin'den ithalatımız ise 44,9 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 41,6 milyar dolarlık ticaret açığı oluştu. Bu açığı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ülkemiz lehine bu açığı kapatmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Çin’e ihracatımızı artırmak için, Çin pazarını daha iyi tanımamız ve stratejik olarak yaklaşmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, EİB olarak 2019’dan beri bu pazarı anlamak ve ihracatçılarımıza anlatmak için mücadele veriyoruz.” diye konuştu.

Çin’in “416 milyar dolarlık” ithal ettiği ürünlerde fiyat avantajına sahibiz

Jak Eskinazi, “Çin’e ihraç edilecek ürünlerle ilgili GTIP bazında çalışmalar yapılması, kamu ve özel sektör iş birliğinde katma değeri yüksek ürünlerin Çin’e ihracatına yönelik çalışmalar yapacak platformların oluşturulmasını önemsiyor, tanıtımlarımızı bu doğrultuda şekillendirmeye gayret ediyoruz. Pekin Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliğimizce yapılan bir çalışmaya göre, Çin’in 2023 yılında ithal ettiği ürünlerin altılı GTIP bazındaki birim fiyatı, ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin’in toplam ithalatının % 27’sine tekabül eden 1.781 tarife satırından oluşan toplam “416 milyar dolarlık” bir pazarda ihraç ürünlerimizin Çin pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğu görülmektedir. Çin’de değişen, batı benzeri tüketici tercihlerinin farkındayız. Sağlıklı, kaliteli Türk ürünlerimizi gıdadan kozmetiğe, tekstilden mermere bu pazarda tanıtmak ve ihracatımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Firmalarımızın değerli katılımları ile Türk ürünlerimizi Çinli dostlarımıza tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Türk firmalarının Çin pazarını deneyimlemesine ve iş birliği imkanlarını yakalamasına öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyoruz

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın her yerindeki firmalara ürün ve hizmetlerini sergilemeleri için benzersiz bir imkân sağlıyor. Bu prestijli etkinliğe geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de katılacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz ve getireceği fırsatları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu fuara katılmak yalnızca ürünlerimizi tanıtmamıza değil, aynı zamanda Çin ile dostluk ve iş birliği bağlarımızı güçlendirmemize de olanak tanıyor. 2019 yılından beri fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yürütmekteyiz. Çin’in en prestijli fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarının bir parçası olmaktan da son derece gurur duyuyoruz.” dedi.

Katılımcı firmalarımızdan verimli iş birlikleri yaptıkları geri dönüşlerini aldık

Başkan Işık, “Çin pazarını çok önemsiyoruz ve bu pazarın önemini her fırsatta üyelerimize anlatmaya gayret ediyoruz. Bu fuar sayesinde firmalarımızın Çin pazarını deneyimlemesine ve iş birliği imkanlarını yakalamasına öncülük etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen sene bu fuara 336 m2’lik bir alanda toplam 15 firmamızın katılımıyla tecrübe ettik. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında pandemi sebebi ile fiziki katılım sağlanamayan fuarın, pandemi sonrası büyük bir ziyaretçi akınına uğradığını gözlemledik. Geçmiş yıl katılımcı firmalarımızdan, fuar ziyaretçilerinin nitelik olarak değerlendirildiğinde büyük bir kısmının karar verici pozisyonlarda bulundukları, verimli iş birlikleri ile ayrıldıkları geri dönüşlerini aldık. Geçtiğimiz yıllarda EİB olarak üzerine basarak CIIE fuarı ile eş zamanlı birçok sektörel fuarın yapılmasının CIIE fuarına katılımı düşürdüğünü dile getirmiştik. Bu sene gördük ki geçtiğimiz yıllarda CIIE ile eş zamanlı düzenlenen fuarların tarihlerinde düzenlemeye gidilmiş. Bunun, bu sene fuara Türk firmalarımızca fuara olan katılımı artıracağını umuyoruz.” diye konuştu.

Türkiye küresel organik trendine başarıyla karşılık veriyor

Türkiye’nin zengin ve çeşitli tarımsal ürünleriyle her zaman küresel tarım pazarında önemli bir oyuncu olduğuna değinen Mehmet Ali Işık sözlerine şöyle devam etti:

“Başta Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizin verimli toprakları, dünyanın en kaliteli tarım ürünlerinin ana vatanı konumundadır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Ege Bölgesi, özellikle çeşitli meyve, sebze ve kuruyemişlerin üretim ve ihracatında öne çıkıyor. Örneğin zeytinlerimiz, incirlerimiz, üzümlerimiz ve balığımızın sadece Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da oldukça rağbet görüyor. Son yıllarda organik ürünlere yönelik küresel talep giderek artıyor ve Türkiye bu trende büyük bir heyecan ve özveriyle karşılık veriyor. Türkiye'de organik tarım, 2002 yılında 57.000 hektar olan üretim alanının bugün 500.000 hektarın üzerine çıkmasıyla önemli bir büyüme kaydetti.”

Çin’in sağlıklı gıda ürünleri talebini organik tarım ile karşılamak istiyoruz

Başkan Işık, “Bu dikkate değer artış, sürdürülebilir tarıma olan bağlılığımızın ve dünya çapında sağlık bilincine sahip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğimizin altını çiziyor. Çin’in son yıllarda giderek artan sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri talebini, yüksek kaliteli organik tarım ürünlerimizle karşılamak istiyoruz. Geçen yıl fuarda Türk zeytinyağımızın, Türk kuru incirimizin, kuru üzümümüzün ve kuru kayısımızın, Türk şaraplarımızın gördüğü büyük ilgiden çok memnuniyet duyduk, bu yıl da ülkemiz ve bölgemiz ürünlerini Çinli dostlarımıza tattırmak ve sağlıklı kaliteli Türk ürünlerimizi tanıtmak için CIIE fuarında buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene yüksek bir katılımla Çin’e Türkiye çıkarması yapmak arzusundayız. Kasım ayında Şanghay’a tüm firmalarımızı bekliyoruz.” dedi.

Çin’den ülkemize büyük bir ilgi var, sürekli heyetler geliyor

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, “Dünya ticareti geçen sene 32 trilyon dolara ulaştı. Çin’in dünya ticaretindeki payı ise 5 trilyon dolar. Türkiye’nin bir yıllık ticaretini Çin neredeyse bir ayda gerçekleştiriyor. Çin’de 1,5 milyar kişi yaşıyor. 1,5 milyarlık nüfusun yüzde 30’u orta sınıf ve üstü gelir grubunu oluşturuyor. Bu rakamın yüzde 10’u yani 100 milyon kişi Avrupa standartlarında yaşıyor. 70-80 bin dolarlık kişi başına gelir söz konusu. Bu büyüklükteki pazara her şeyi satabiliriz. Çin Türk ihracatçılar için çok önemli bir fırsat. Son dönemde Çin’den ülkemize büyük bir ilgi var, sürekli heyetler geliyor. Bu ayın 25-26’sı tarihlerinde Çin Sincan Urumçi’de fuara katılacağız. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 (CIIE) Fuarı kendi internet sitesinde “Türk ihracatçıları bekliyoruz” diye paylaşım yaptı. Bu pozitif ortamı avantajlı olarak kullanmamız gerekiyor.” diye konuştu.