Özellikle Aydın’da ılıman geçen iklimi nedeniyle kış çileği üretiminin masrafının diğer illere göre daha az verimin ise daha yüksek olduğu belirtildi. Çiftçiler tarım sektöründe en büyük sıkıntının çalışacak eleman bulma sıkıntısı olduğunu belirttiler.

Örtü altı sebze ve meyve üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Aydın’da kış çileği üretimi de yaygınlaştı. Aydın’ın Sultanhisar ve Köşk ilçeleri başta olmak üzere Koçarlı, Efeler ve Yenipazar ilçelerinde kış çileği için hazırlıklar başladı. Kasım ayında dikilen çileklerin Mart ayında meyve vermesi bekleniyor.



Aydın’da her geçen artan çilek üretiminde 2023 yılını mutlu geçiren üreticiler 2024 yılı için hazırlıklara şimdiden başladı. Yaklaşık bir aydır fide hazırlamak için mesai harcayan üreticiler, adeta zamanla yarışarak çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Yıllık ortalama 65-70 bin ton çilek üretiminin yapıldığı Büyük Menderes Ovası’nda bu yıl mevsim şartlarının normal seyretmesi halinde rekoltenin daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 15 bin dekar alanda çilek üretiminin yapıldığı Aydın’da kış çilekleri Kasım ayı içerisinde dikilip Mart ayında hasada geliyor. Yaz çileği ise bahar mevsiminde dikilip yazın havaların ısınması ile birlikte hasat ediliyor.

Aydın’da tarım sektöründe çalışmak isteyenler için yılın 12 ayı iş olduğunu ancak sektördeki en büyük sıkıntının çalışacak kişi bulunmaması olduğunu belirten işçiler, gençlerin tarım işi yapmak istemediğini belirttiler. Her gün sabah erkenden tarlaya gelen çiftçiler özel yöntemlerle hazırlanmış ve toprağı örtü alınmış alanlara çilek fidelerini dikiyor. Fideler yeşerdikten sonra çilek dikili tarlalar seraya dönüştürülüp kışın soğuktan korunarak meyve vermesi sağlanacak.