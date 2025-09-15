Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Lütfü Savaş’ın avukatı ile davalı avukatları katıldı. Davalı avukatı Uğur Poyraz, mahkeme salonunun küçüklüğü sebebiyle hâkimden salon değişikliği talep etti. Mahkeme hâkimi, "Bu saatte mi yapalım avukat bey? Salonumuz burası" dedi.

Mahkeme hakimi İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava dosyasının gönderilebilmesi için yazı yazıldığını bildirdi. Davalı vekillerin dava konusuyla ilgili bilirkişilerce hazırlanmış hukuk görüşlerinin dosyaya sunulduğunu belirtti. Davacı vekili Onur Üregen, öncelikle davalı tarafın öne sürmüş olduğu yargı yoluna itirazın yerinde olmadığını, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla ortaya çıktığını ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu kararında, siyasi partilerin karar organlarının seçimi ile ilgili kendi görev alanının sandık başı olduğunu hükme bağladığını, sandık başını aşan uyuşmazlıklarla ilgili hukuk ihtilaflarının adli yargı alanına girdiğini hüküm altına aldığını söyledi. Dolayısıyla davalı tarafın görev ve yargı yoluna yönelik itirazının muteber olmadığını belirtti.

"Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanması için, delegelere nakit para verilerek usulsüzlük gerçekleştirilmiştir"

Üregen savunmasında, "4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen kurultayda Genel Başkan ve karar organlarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması, kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır. Ayrıca kurultay divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Nitekim kurultay iradesini tamamen ortadan kaldıran bu organize suç faaliyeti ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde çok sayıda partili hakkında ceza davası açılmıştır. Yine bir kısmı mevcut genel başkan ve milletvekillerinden oluşan şüpheliler hakkında da dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir. Suç organizasyonunun daha altında yer alan partili bazı delegeler ve üyeler ile bu konuda tüm kayıtlar dosyada mevcuttur. Soruşturma dosyasında ulaşılan delillerle açık bir şekilde, faillerin kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet ederek kurultayı kriminal faaliyetlerle sakatladığı anlaşılmıştır. Failler tarafından Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanmasını sağlamak için delegelere nakit para dağıtma, çeşitli menfaatler temin etme, yakınlarına hukuka ve usule aykırı şekilde partide çalışma olanağı sağlama, ihale vaadinde bulunma gibi çok sayıda usulsüzlük gerçekleştirilmiştir. Bazı delegelere belediyelerden usulsüz ihale vaadinde bulunmak biçiminde çok sayıda eylem yapılmıştır" dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki parti başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine tedbiren iade edilmesi gereklidir"

Mahkemeye sunulan dilekçelerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Üregen, "Davanın esas hakkında karar verilinceye kadar kamu düzenini koruması için mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, 4-5 Kasım tarihli kurultayın mutlak butlanla sakatlanmış ve bundan ötürü yok hükmünde sayılabilecek olmasından ötürü, mevzuat ve hukukun bir gereği olarak, kurultayda seçilmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki parti başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine tedbiren iade edilmesi gereklidir. Tekrar ediyorum ki, kurultay iradesi tamamen ihlal edilmiş, gerçek anlamda bir seçim ne yazık ki gerçekleştirilememiştir" ifadelerinde bulundu.

Davacı vekili Üregen’in beyanlarının ardından söz alan davalı vekili Çağlar Çağlayan, "Dosya ile birleşen Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasında tedbir talebinin reddi kararı istinaf edilmişti ve şu aşamada kalmıştır. Tedbirin reddine ilişkin itiraz dosyasının istenmesini talep ederiz. Celse arasında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasını istendiğini gördük. Bu dosya ile aynı konuda daha önce açılmış bulunan ve İstanbul’dan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yetkisizlik ile gelen 2 ayrı dosyanın birleşimi olan dosyada, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Bu dosyanın dosyamıza kazandırılmasını talep ederiz" dedi. Çağlayan ayrıca Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ile ilgili görev konusunda daha önceki celse ara karar kurulduğunu hatırlatarak bu dosyanın da akıbetinin sorulmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, davacı vekili Üregen’in tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğini belirterek bu yönde yeniden karar verilmesine yer olmadığını belirtti. Ayrıca, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden aynı konudaki dosyanın gerekçeli kararıyla birlikte gönderilmesine hükmeden mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın da son durumu itibarıyla celbini istedi.

Mahkeme, 21 Eylül’de yapılacağı bildirilen olağanüstü kurultaya ilişkin olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi’nden delege listeleri ile tutanaklarının mahkemeye gönderilmesini talep ederek müzekkere yazdı. Mahkeme hakimi, 24 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olağanüstü il kongresine dair delegelerin isim listesi ve birleşim tutanaklarının Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ile CHP Genel Merkezi’nden celbine karar verdi. Öte yandan, davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği, üyelikleri sona ermişse hangi tarihte bittiği CHP Genel Merkezi’nden bildirilmesi istendi. Mahkeme sonraki duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi.