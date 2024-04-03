CHP'nin kazandığı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sürpriz bir karar verildi. Tüm oyların yeniden sayılacağı açıklandı.

SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI HAKAN BAHÇETEPE'NİN KAZANMASININ ARDINDAN İTİRAZ EDİLDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini açıkladı.

İMAMOĞLU: TÜM OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

İmamoğlu paylaşımında, "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DE AÇIKLAMA YAPTI!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımında, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Vatandaşlarımız kullandıkları oylar ile iradelerini sandıkta beyan ettiler. Sayımın ardından, bugün saat 15.00’e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında…İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.