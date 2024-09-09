Başarır, yaptığı açıklamada, "TBMM Numan Kurtulmuş Can Atalay'ın hukuki durumunun, haklarının teslimiyle ilgili olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti. Yani iç tüzüğün 7. maddesi çok net. Meclis'in teamülleri çok net. Buna rağmen keyfi bir şekilde bu hakkın milletvekillerinden, partilerden elinden alınması Anayasaya içtüzüğe, akla, vicdana, hukuka aykırı bir durumdur. Düşünün, Meclis'te olması gereken bir milletvekili cezaevinde, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan Meclis, bununla ilgili toplantı görüşme talebini de reddediyor. Türkiye'deki tüm sorunların çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun bir sorun olduğunu, haksızlık olduğunu kabul ediyordunuz ama şimdi toplantı talebini reddediyorsunuz. Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclis'imizin tarihine de bu bir hakarettir, olmaz” dedi.