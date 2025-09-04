Mahkemenin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararında, “39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yürütülecek tüm kongre çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verildiği belirtildi.

Ataşehir kararının ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Güngören İlçe Seçim Kurulları da aynı gerekçeyle kongrelerin iptal edildiğini duyurdu. Böylece 13-14 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan ilçe kongreleri askıya alınmış oldu.

CHP cephesinde gözler, İstanbul’daki kurultay sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve tedbir kararının ne zaman kalkacağına çevrildi.