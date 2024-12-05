Tepkilerin Odağında Alkol Satışı

Yerel bir sivil toplum platformu tarafından yapılan açıklamada, belediyenin kamusal görev bilincinden uzaklaştığı, bağımlılığı teşvik edici bir politika izlediği belirtildi. Platform adına konuşan Mehmet Ali Burhan, alkol bağımlılığına karşı anayasal hükümlere atıfta bulunarak, bu uygulamanın gençlerin sağlıklı bir çevrede geleceğe hazırlanması gerektiği ilkesiyle çeliştiğini dile getirdi.

Burhan, “Alkol bağımlılığı toplumsal ve bireysel yıkımlara sebep olurken, kamusal kaynakların bu tür bir kullanımı kabul edilemez. Belediyenin asli görevi, halk sağlığını korumak ve toplumsal fayda sağlayacak projeler geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı ve Toplum Etik Kurallarına Eleştiri

Alkol satışının perakende mevzuatına aykırı bir şekilde halka açık yerlerde pazarlanması da eleştirilerin hedefi oldu. Açıklamada, belediyenin asıl odak noktasının kalıcı politikalar geliştirmek, halkı üretime ve ekonomiye kazandıracak projeler oluşturmak olması gerektiği vurgulandı.

“Çocuklarımızın geleceğiyle oynayan bu yaklaşıma karşı duruyoruz” diyen Burhan, halkı belediyenin bu uygulamalarına karşı birlik olmaya çağırdı.

Sosyal Fayda mı, Gösteriş mi?

Belediye büfelerinde daha önce öğrencilere ücretsiz çorba ve uygun fiyatlı simit gibi hizmetler sunulmuştu. Ancak bu kez düşük fiyatlı alkol satışı, belediyenin sosyal fayda mı yoksa popülist bir yaklaşım mı izlediği sorularını gündeme getirdi. Uygulama, çevre esnafı da ekonomik olarak zor durumda bırakırken, kamu kaynaklarının bu tür bir pazarlamada kullanılmasına yönelik eleştiriler artıyor.

Tartışmalı Hizmet Anlayışı

CHP’li Yumurtalık Belediyesi’nin alkollü içecek satışına yönelik politikası, toplumda geniş bir tartışma yarattı. Bir yanda belediyenin sosyal hizmet anlayışını savunanlar bulunurken, diğer yanda bu uygulamayı toplum değerleri ve halk sağlığı açısından zararlı görenler var. Belediye yönetiminin, eleştiriler doğrultusunda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.