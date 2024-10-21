Demokrasinin kalesi ve Adnan Menderes’in memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde belediye yönetimini AK Parti’den devralan CHP, ilginç bir hizmeti ile gündeme geldi. Koçarlı Belediyesi olarak halkın sadece maddi değil manevi ihtiyaçlarının da karşılanması için “Manevi destek bürosu” oluşturan Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bu büroda görevlendirdiği imam ile halkın acı ve tatlı gününde yanında olmaya başladı. Belediye’de oluşturulan bu birimde göreve başlayan imam Ali Çıbık, Koçarlı’da doğum, cenaze, düğün nişan ve pazaryeri dualarını yapıp gerektiğinde acı olay yaşayan ilçe halkına manevi destek sağlıyor. CHP’li belediyenin bu hizmeti ise ilçede oldukça takdir topluyor.



İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğin manevi duyguları olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, “Biz Koçarlı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sadece iyi günlerinde değil, kötü günlerinde de yanlarında olmayı kendimize bir görev bildik. Bu anlamda imamımız Ali Çıbık’ın verdiği manevi destekle halkımızın üzüntü veya sevinçlerini paylaşarak dualarla yanlarında oluyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışını her alanda hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Sadece düğün, nişan, cenaze ve doğumda değil açılış ve toplantılarda da görev yapan Belediye İmamı Ali Çıbık, ilçede yaklaşık 1 asırdan bu yana pazartesi günleri kurulan semt pazarının açılışını da dua ile başlatıyor. Hem alıcının hem de satıcının uyarılıp doğruluk ve bereketin öneminin de işlendiği pazar duası sırasında herkes işini gücünü bırakıp duaya katılıyor.