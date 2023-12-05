AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında, AK Parti Düzce teşkilatı istişare toplantısı yapıldı. “Güzel işler yaptık yapmaya devam edeceğiz” diyen Kandemir, “Çok zor bir seçimden çıktık. Şimdi önümüzde yerel seçim var. Düzce’miz pırıl pırıl çok güzel arkadaşlarımızın olduğu bir şehir. Başta bakanımızın (Faruk Özlü) varlığı çok önemli. Mütevaziliği, çalışkanlığı, işe olan hakimiyeti ve işine olan konsantrasyonu ile bizim hareketimizin yetiştirdiği güzel isimlerden bir tanesi. Onun varlığını çok önemli görüyoruz. 5 senede nice işler yaptı. Çok daha güzellerini önümüzdeki dönem yapacağız göreceksiniz. Milletvekillerimizin ikisi de birbirinden değerli. Özellikle Genel Merkez Kadın Kollar Başkanı Ayşe Keşir çok sevdiğimiz değer verdiğimiz bir ablamız. İl Başkanımızı da çok beğeniyorum. Tüm Türkiye’deki il başkanları arasında bizim gözbebeği kardeşimizdir. Samimiyetiyle, gayretiyle polemiklere dahil olmadan işine bakarak önüne bakarak iyi bir teşkilatçılık ile süreci götürüyor" dedi.



“Sadece suretler değişiyor”

Kandemir, konuşmasında CHP’ye de yüklenerek, “CHP’de 60 senede ne değişti de şimdi değişsin. Meclis tutanaklarına geriye dönük bakarım 40 sene önce ne dediyseler bugün de aynısını diyorlar. Suretler değişiyor ama niyet, söz ve millete bakış açısı değişmiyor. Aday gözetmeksizin anlayışın var olması için gereğini kavrayıp mücadelemizi verirsek sırtımız yere gelmez. Bizim teşkilatımız Cumhurbaşkanımızın omurgası, o omurgayı sağlam tutmak lazım” dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da, 31 Mart seçimlerinde tüm belediyeleri almak istediklerini dile getirerek, “Adaylar açıklandığında birlik ve beraberliği biz gösterdiğimiz zaman önümüze hangi seçim çıkarsa çıksın kazanacağız. Cumhur ittifakı konusunda çalışacaksak ittifakımızın ruhuna yakışır bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde 10-0’ı arzu ediyoruz’’ dedi.