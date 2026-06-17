CHP Sözcüsü Müslim Sarı, '3 mevcut il başkanımız ve 3 eski il başkanımızı, mutlak butlak davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklamalarda bulundu.

'Genel seçime bir ay kala yapılacak bir seçimi, erken seçim olarak kabul etmiyoruz'

CHP olarak seçimlere bir ay kala yapılacak erken seçime destek vermeyeceklerini aktaran Sarı, 'Erken seçim tartışmaları için hem Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı danışmanının açıklamaları var. Erken seçimle ilgili değerlendirmeler de yaptık. Dolayısıyla erken seçimin de AK Parti'nin gündemine gelmiş olduğunu görüyoruz. Erken seçim hiçbir şekilde yoktur tartışmalardan, erken seçim olabilir ama bunun tarihi şöyle olmalıdır tartışmalarına doğru AK Parti'nin düşüncesinin evrildiğini görüyoruz. Ancak genel seçime bir ay kala yapılacak bir seçimi, erken seçim olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bunun bir erken seçim olmadığı çok açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere bir ay kala yapılan bir erken seçime parlamento desteği açısından destek vermeyeceğimizi de açıkça ilan ediyoruz' açıklamasında bulundu.

'3 mevcut il başkanımız ve 3 eski il başkanımızın disiplin sürecini başlatmış oluyoruz'

Mutlak butlan dava süreci içinde iddianameleri bulunması nedeniyle 3 mevcut il başkanı ile 3 eski il başkanının tedbirli biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

'Bugünkü MYK Toplantısı'nda il örgütlerimizle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldık. 3 mevcut il başkanımız ve 3 eski il başkanımızın, mutlak butlak davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. MYK kararıyla bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurumu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Bu 3 arkadaşımız mevcut il başkanı, bunlardan biri Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş, kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali'yi il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde mutlak butlak sürecinin başlamasına dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yerine de önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, yönetimiyle beraber fesih ettik ama onun yerine henüz bir atama yapmadık. 3 eski il başkanımızı ise mutlak butlan iddianamesine konu oldukları için disipline sevk ediyoruz. Önceki dönem Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar. Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı, bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde, yüksek disiplin kuruluna sevk MYK kararıyla ediyoruz.'

'Partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı görevden aldığımız il başkanlarımız var'

İl başkanlarına yönelik mutlak butlan davasından bağımsız olarak da fesih ve atamaların yapıldığını vurgulayan Sarı, 'Partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı, görevden aldığımız il başkanlarımız var. Bunlardan biri Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, onun yerine Hasan Nesanır'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, kendisini yönetimiyle beraber fesih ederek, yerine Orhan Bayram'ı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Malatya'da da mevcut il başkanı Barış Yıldız ve yönetimini fesih ederek, yerine Hakan Satılmış'ı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Ankara'da mevcut İl Başkan Vekili Yüksel Işık'ın yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. İzmir ili içinse Çağatay Güç'ü yönetimiyle beraber yerine Utku Gümrükçü'yü il başkanı olarak atamış bulunuyoruz' diye konuştu.

Öte yandan Sarı, Kayseri il ve ilçe teşkilatında boş bulunan başkanlık görevlerine yönelik atamaların da gerçekleştirildiğini belirterek, Melikgazi İlçe Başkanlığına Ergün Canpolat'ın, Talas İlçe Başkanlığına Hasan Çetin'in ve Kocasinan İlçe Başkanlığına Neşe Nasırlıoğlu Arslan'ın MYK kararıyla atandığını açıkladı.

Kadın Kolları Genel Başkanlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı, mevcut Kadın Kolları İl Başkanı Asu Kaya ve yönetimini fesih ederek, yerine ise Ayten Gülsever'in Kadın Kolları İl Başkanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

'6 arkadaşımızla bir komisyon oluşturuldu'

Olağan kurultay sürecini işletecek 6 kişilik komisyonun belirlendiğini belirten Sarı, 'Olağan kurultayla ilgili bir süreç başlatacağımızı geçen hafta MYK'da yapmış olduğumuz değerlendirmeyle bir komisyon oluşturacağımızı ve bu komisyonun olağan kurultay takvimi başta olmak üzere önümüzdeki süreçte olağan kurultayla ilgili süreci işleteceklerini ve görevlendirileceğini söylemiştik. Bu bugün de MYK'da gündeme geldi ve 6 arkadaşımızla bir komisyon oluşturuldu. Bu arkadaşlarımız, Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir önümüzdeki süreçte olağan kurultay hazırlık komisyonunda görev alacaklar' ifadelerine yerdi.