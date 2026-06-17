Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesine ilişkin, 'Olayın tüm ayrıntılarıyla çözülmesi noktasında bizi umutlandırdı. İnşallah Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığında başta başsavcılık, sonra görevlendirilecek olan başsavcı ve en az üç dört kişiden oluşacağını tahmin ettiğimiz dosya savcılarıyla birlikte inşallah bu süreç bütün şüpheler aydınlatılarak ve olay ortaya çıkarılarak bu işte kastı ve kusuru olanlar da mahkeme önünde hesap verecek şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz, bekliyoruz' dedi.

BBP'nin Büyük Kurultayı'nın ardından ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Büyük Kurultay sonrasında izlenecek yol haritası, teşkilat çalışmaları ve gündemdeki konular değerlendirildi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Destici, ilk MKYK toplantısının herkese hayırlı olmasını niyaz etti. Hicri yılbaşını ve muharrem ayını tebrik eden Destici, yeni yılın ve muharrem ayının Türkiye başta olmak üzere tüm İslam dünyasına ve tüm insanlık için huzur ve barış getirmesini temenni ederek, 'Bugün 1 Muharrem ve hicri yılbaşı. Hicri yılın 1448'inci dönemindeyiz. Öncelikle bütün İslam aleminin hicri yılını ve muharrem ayını tebrik ediyorum. Bu yeni yılın ve muharrem ayının ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine, Müslüman kardeşlerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aynı şekilde İslam dünyası dışında kalan tüm insanlık için de huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Özellikle Gazze'den Doğu Türkistan'a, Kırım'dan Myanmar'a, Türkmeneli, Somali, Sudan, Yemen. Dünya coğrafyasındaki pek çok İslam ve Türk ülkesi maalesef işgal, kan, gözyaşı içinde. Bunların kurtuluşuna da vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle bu ayda muharrem orucu tutan Alevi Bektaşi kardeşlerimizin, canların da muharrem ayını hasseden tebrik ediyorum. Oruçlarının ve ibadetlerinin, dualarının Allah katında makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Muharrem ayı, hepimizin ortak mübarek bir ayıdır. Hakeza hepimiz için anlamlıdır, değerlidir, kıymetlidir. Cenab-ı Hak bu ayların, bugünlerin kıymetini bilenlerden ve ona göre yaşayanlardan eylesin' diye konuştu.

'Bizim çocuklara Paraguay karşısında başarılar diliyorum'

Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan milli takım hakkında konuşan Destici, 'Milli takımımız Dünya Kupası'na hiçbirimizin arzu etmeyeceği bir skorla başlayarak, hepimizi ilk maçta hayal kırıklığına uğrattı. Ama ümitsizliğe yer yok. Biz inanıyoruz ki Türk Milli Takımı, bizim çocuklar, cumartesi sabahında inşallah geçmiş maçı bize unutturacaklar. Güzel ve farklı bir galibiyette yollarına devam edeceklerdir. Buna yürekten inanıyorum ve milli takımımıza, Türk Milli Takımı'na, bizim çocuklara cumartesi sabahı oynayacakları maçta Paraguay karşısında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Olayın tüm ayrıntılarıyla çözülmesi noktasında bizi umutlandırdı'

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 17 senedir süren davayla ilgili bilgi veren Destici, şöyle konuştu:

'Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya gönderdi. Dosya, bütün bu süreç kapsamında toplanan deliller, raporlar, mahkeme süreçleri, tanık ifadeleri, bütün bunlardan oluşan yüzlerce dosya, evrak da biliyorsunuz dün Ankara'ya ulaştı. Artık Muhsin başkanımızın ve onun yol arkadaşlarının, şehitlerimizin, bu şehadet süreçleriyle ilgili bunların hukuki yönden takibatıyla ilgili yeni bir sürece de geçtik. Bizi umutlandırdı. Olayın tüm ayrıntılarıyla çözülmesi noktasında bizi umutlandırdı. İnşallah Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığında başta başsavcılık, sonra görevlendirilecek olan başsavcı ve en az üç dört kişiden oluşacağını tahmin ettiğimiz dosya savcılarıyla birlikte inşallah bu süreç, bütün şüpheler aydınlatılarak ve olay ortaya çıkarılarak bu işte kastı ve kusuru olanlar da mahkeme önünde hesap verecek şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz, bekliyoruz. Bu kararlılığı gösteren başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere burada emeği geçen tüm yetkililerimize de teşekkür ediyoruz.'

'Erken seçim, Cumhur İttifakı'nın gündeminde yoktur'

Destici, erken seçim olmayacağını aktararak, 'Daha önce de ifade ettim. Özellikle kamuoyunda bazı gazetecilerin ya da bazı siyasetçilerin dillendirdiği gibi bir erken seçim, hükümetin ya da Cumhur İttifakı'nın ya da Cumhurbaşkanımızın bildiğimiz kadarıyla gündeminde yoktur. Cumhurbaşkanımız 2014 yılından 2026 yılına, yani yaklaşık 12 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Büyük Birlik Partisi camiası da yanındadır. 2018 ve 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girmiş ve her iki seçimde de Cumhur İttifakı'nın desteğiyle başarılı bir şekilde çıkmıştır. Ve o günden bugüne de Türkiye'yi başarılı bir şekilde yönetmiştir ve yönetmektedir. Hem edindiği engin tecrübe, bilgi birikimi, dünyaya hükmeden ya da dünya devletlerinin en büyüklerinden en küçüklerine kadar bütün devlet başkanlarıyla da, uluslararası kuruluşlarla da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok yüksek düzeyde ilişkileri vardır. Bu da Türkiye'nin her zor dönemde bu zor dönemleri az hasarla ya da kolayca atlatmasına vesile olmuştur' dedi.