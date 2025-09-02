8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından Halk TV’ye bağlandı ve açıklama yaptı. “Bize yapılmış bir tebliğ, belge yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” diyen Çelik, şöyle konuştu:

Özgür Özel de telefon açtı, ona da bilgi sahibi olmadığımızı söyledim. Şimdi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar bunlar. Tabii ki kongreye yönelik davaların açıldığını biliyoruz ama elimize ulaşmış herhangi bir belge yok.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi’nin Ekim 2023’te yapılan il başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında kamu davası açıldığını duyurmuştu.

İddianamede İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu on siyasetçi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

CHP İstanbul İl Kongresi: Ne oldu?

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni Özgür Çelik 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

