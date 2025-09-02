Volkswagen Ticari Araç pick-up segmentindeki premium modeli Amarok için, Eylül ayına özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında Amarok modeli 3.640.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, müşteriler avantajlı kredi seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Amarok modelleri için Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle düzenlenen kredi kampanyasında, tüzel müşterilerin 1 milyon TL kredi kullanımında 6 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. Daha yüksek tutarlı kredi kullanımında ise 1,5 milyon TL krediye 12 ay için yüzde 1,98 ve 24 ay için yüzde 2,61 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya kapsamında 36 ve 48 ay vade seçenekleri de sunuluyor.

Stoklarla sınırlı kampanya, 4-30 Eylül tarihleri arasında ve tüm Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerli olacak.