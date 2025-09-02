Mahkeme kararında, 8 Ekim 2023’te yapılan kongrede delege iradelerinin çeşitli menfaatlerle etkilendiğine dair yaklaşık ispat şartının sağlandığı vurgulandı. Kararda, seçim sürecinin demokrasi ve eşitlik ilkelerine aykırı şekilde yürütüldüğü kanaatine varıldığı belirtildi. Bu doğrultuda İstanbul’daki ilçe ve il kongresi seçim çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına karar verildi.

Gürsel Tekin: “CHP’yi birlik içinde kongreye taşıyacağız”

Göreve ilişkin ilk açıklamasını yapan Gürsel Tekin, gelişmeyi kendisinin de basından öğrendiğini ifade ederek şu mesajı verdi:

“Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. CHP’yi kayyıma bırakmayacağız. Hep birlikte partimizi birlik ve beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. CHP bizim evimizdir, yuvamızdır. Herkes rahat olsun; CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

Özgür Çelik: “CHP teslim alınamaz”

Görevden uzaklaştırılan İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz” ifadelerini kullandı. Çelik, süreci bizzat İstanbul İl Başkanlığı’nda takip edeceğini duyurdu.

Mahkeme, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların iptali talebini ise reddetti.