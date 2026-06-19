Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli ziyareti kapsamında kent meydanında vatandaşlara seslendi. Bir bankın üzerine çıkarak konuştuğu görülen Özel, 'Bize otobüs de lazım değil dedik, Denizli'de bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Denizli'de sokakta caminin önünde bir bankın üzerindeyiz ve milletle beraberiz' dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Denizli'ye gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Çardak, ardından Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra kent merkezine gelen Özel, Yeni Camii'de kıldığı Cuma namazının ardından Bayramyeri Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Meydanda bulunan bir bankın üzerine çıkarak konuşma yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 yıl önce bugünlerde kaybettiğimiz seçimden sonra hepimizin morali bozukken ve umutsuzluğa kapılmışken, değişim diyerek çıktığımız bu yolda baba ocağımız Manisa'nın ardından, ilk adımı Denizli'de atmış, gücümüzü sizden almıştık. Bugünlerde partimiz zor günlerde. Zor günlerde olmasının sebebi de 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmamız, kurulduğu günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenmemiz. Denizli'yi 30 yıl sonra, Manisa'yı ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Ege'nin tamamını Türkiye nüfusunun yüzde 65'ni yöneten belediyeleri kazanmamız ve iktidara yürümemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, işçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz' dedi.

'Bizi baba ocağımızdan zorla, polis muhalefetiyle sokağa atmaya çalıştılar'

Genel başkanlığından itibaren 200'ü aşkın miting yaptığını ifade eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Bizi baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden, üst üste kazandığımız 4 kurultaya rağmen, elimizdeki 4 mazbataya rağmen, bir ara kararla, bir tedbir kararıyla bizi baba ocağımızdan zorla polis muhalefetiyle sokağa atmaya çalıştılar. O gün de söylediğim gibi bize bina değil bize yürek lazım. Bize yol lazım, yoldaş lazım. Bize sizler lazımsınız. Bugün Denizli'de, Çardak ilçemizde kahveye çay içmeye uğradık. Oradaki heyecan oradaki coşku görülmeye değerdi. Bozkurt ilçemizde pazar ziyareti yaptık, pazar alanı yıkıldı. Cuma namazı çıkışı caminin etrafı doluydu. Yürüdük bizle beraber yürüdüğümüz bulvarları doldurdunuz. Miting planımız yokken burayı doldurarak miting alanına çevirdiniz. Bizim parti binamızı aldılar bize bina değil yürek lazım dedik. Seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, çiftçisini, işçisini tüm kesimi sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bize otobüs de lazım değil' dedik, Denizli'de bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Denizli'de sokakta caminin önünde bir bankın üzerindeyiz ve milletle beraberiz. Bu yüzden bizi yenemezler. Bizi durduramazlar. Bizi susturamazlar. Asla geri durmayacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz' diye konuştu.