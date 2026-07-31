DENİZLİ (İHA) - Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 'Honaz'ımız için siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeksizin ortak paydada buluşuyor, ortak akıl ve dayanışma içerisinde ilçemizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyenin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği onlarca projenin yanı sıra siyasi görüş ayırt etmeden her hemşerine eşit hizmet götüren yaklaşımıyla gönülleri fethediyor. En son davet üzerine MHP Honaz İlçe Kongresine katılan Başkan Kepenek, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yaptığı açıklamada; 'Milliyetçi Hareket Partisi Honaz İlçe Kongresine katılım sağladık. Honaz'ımız için siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeksizin tüm siyasi partilerimiz, teşkilatlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle ortak paydada buluşuyor, ortak akıl ve dayanışma içerisinde ilçemizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Demokrasimizin önemli unsurlarından olan siyasi partilerimizin kongrelerini, teşkilatların yenilenmesi ve birlik beraberliğin güçlenmesi açısından önemli buluyoruz. Bu vesileyle MHP Honaz İlçe Kongresi'nin başta MHP Honaz İlçe Teşkilatı olmak üzere tüm camiaya hayırlı olmasını diliyor, görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum' dedi.