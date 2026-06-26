Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğine ilişkin, 'Terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeler bu yasama dönemine yetişsin diye bir gayret var' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nca düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yılmaz, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından savaşın galipleri tarafından oluşturulan kurumsal, hukuki, ekonomik bir küresel düzen olduğunu ve bu düzenin son günlerde büyük oranda zayıfladığına ve dünyanın bir geçiş sürecinde olduğuna dikkati çekti. Küresel ekonomide yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumun küresel siyaseti de ciddi anlamda etkilediğini söyleyen Yılmaz, 'Bunun oluşturduğu yeni bir jeopolitik ortam var, gerilimler var. Dünya bu süreçten geçiyor. Hala yeni bir yapılanmaya gidebilmiş değil dünya. Bu tür dönemler dünyada geçmişte de yaşanmış. Belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu, çatışmaların arttığı, gerilimlerin arttığı dönemler ve en tehlikeli dönemler. Yeni bir düzen oluşuncaya kadar da bu geçiş süreçleri böyle olmaya devam edecek' dedi.

'Dünyada yaşanan geçiş dönemlerinde liderlik çok önemli, Cumhurbaşkanımız çok tecrübeli bir lider'

Dünyada yaşanan bu geçiş dönemlerinde doğru politika izleyen ve kendi istikrarını güçlü tutan devletlerin fırsatlardan istifade ederek dünya hiyerarşisinde farklı bir noktaya yükselebildiğini belirten Yılmaz, 'Bunu yapamayanlar ise normal zamanlarda olduğundan çok daha büyük bedeller ödemek durumunda kalıyorlar. Böyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye'yle ilgili politikaları değerlendirirken dünyanın bu halini de bir miktar aklımızda tutarak bakmamızda fayda var. Bu noktada da siyasetin, liderliğin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Liderlik her zaman önemli. Bu kaotik, fırtınalı dönemlerde liderlik bir kat daha önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu noktada ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız hakikaten çok tecrübeli, dirayetli bir lider' diye konuştu.

Yılmaz, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız'

Bir gazetecinin Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya yönelik sorusu üzerine Yılmaz, 'Bu süreçte şu anda kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Bu süreçte yine Meclisimizdeki komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Gerçekten örnek bir çalışma oldu. Sayın Meclis Başkanımızın koordinasyonunda Meclisteki tüm parti gruplarının katıldığı komisyon çalışmaları örnek çalışma oldu. Sadece İYİ Parti grubu katılmadı. Keşke başka alanlarda da bunu yapabilsek. Bu ülkenin geleceği açısından kritik konularda en azından bu partilerin bir araya gelmesinde büyük fayda var. Vatandaş da bunu bekliyor doğrusu. Bunun güzel bir örneğini bu terörsüz Türkiye'de görmüş olduk. Bütün kesimler dinlendi, konuşuldu. Katılımcı bir şekilde toplumun farklı kesimlerinin katkıları alınarak bir komisyon raporu çıktı' ifadelerini kullandı.

'Esas mesele terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması'

Komisyon raporu çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapıyla ilgili çalışmaların gündemi oluşturduğunu belirten Yılmaz, 'Bu konularla ilgili çalışmalar yürütülüyor ama bir taraftan da bunun tabii nihai mercii TBMM. İkinci düzenlemeden bahsetmiyoruz, Bir kanundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kanun, Meclisimizin takdirine getirilecek, Meclisimiz bunu tartışacak. Yine farklı partilerin olduğu bir ortamda bu iş tartışılacak. Komisyonda nasıl bütün partiler o komisyon raporunun oluşumuna katkıda bulunduysa, bu düzenlemelerin de bütün partilerin veya en azından komisyona katılmış olan bütün partilerin katkısıyla gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması' açıklamasında bulundu.

Hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölge vizyonu kavramını hayata geçirme çabası içerisinde olduklarını dile getiren Yılmaz, bu durumun siyasetin sorun çözme kapasitesini göstermesi bakımından önemli bir eşik olduğunu ve bu durumun hep birlikte aşılacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

'Terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeler bu yasama dönemine yetişsin diye bir gayret var'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerin bu yasama dönemine kadar yetişip yetişmeyeceği sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Bu döneme yetişsin diye bir gayret, bir çalışma var. Ama Meclisin kapanma tarihi de çok net değil. Meclis'in iradesine kalmış bir durum, bir ihtiyaç görülürse biraz daha uzatılabilir' dedi.

'Çerçeve yasada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor'

Bir gazetecinin 'Çerçeve yasaya ilişkin bir taraftan 'önce silah bırakılsın, sonra yasal düzenleme yapılsın' şartıyla, diğer taraftan 'yasal çerçeve olmadan silah nasıl bırakılsın' söylemi arasında denge nasıl kurulacak? Bu yasada öncelikle eve dönüş mü göreceğiz ve takipte buna paralel mi gerçekleşecek? Bir yürürlük tarihi mi göreceğiz?' sorusu üzerine Yılmaz, şu cevabı verdi:

'Bu yasa sonuçta Meclis'imize gelecek. Genel Kurul'da tartışmalarla son halini almış olacak. Meclis iradesinde olan bir konu. Hakikaten bir taraftan biz 'silahlarınızı bırakın, gelin işte gerekli düzenlemeleri yapalım' diyoruz. Diğer taraftan 'ben bırakacağım ama bırakınca nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım' diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Yasa olarak ne ile muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.'

Terörsüz Türkiye sürecinde Abdullah Öcalan'a statü verilmesi tartışmasının yaşandığı ve Öcalan'ın pozisyonunda bir değişiklik düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soru üzerine Yılmaz, 'Şu andaki yasal çalışmanın odaklandığı alan belli. Örgütün kendisini feshetmesi, silahları bırakması. Ve buradaki farklı gruplara ilişkin Meclis Komisyonumuzdaki ana çerçeve neyse burada hükümet çalışmasından bahsetmiyoruz, Meclis çalışmasından bahsediyoruz. Meclisimizdeki ana çerçeve neyse o çerçeve içinde hareket edilecek bu konuda' diye konuştu.

'CHP içinde yaşananlardan dolayı AK Parti'yi, iktidarı suçlamak haklı görülemez'

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de ikili bir yapının olduğu ve Özgür Özel'in iktidarı suçladığının sorulması üzerine Yılmaz, 'Biz bu yaşananlara 'CHP'nin iç meselesi' diyoruz. Nitekim son dönemlerde bu çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bir kavga olduğu, CHP içi farklı grupların farklı iddialarla ortaya çıktığı gözlerimizin önünde yaşanan süreçler. Dolayısıyla buradan AK Parti'yi, iktidarı suçlamak hiçbir şekilde haklı görülemez. Kendi içlerinde çözüm aramaları en doğrusu' cevabını verdi.

'Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, sürdürüyoruz'

Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini de belirterek, 'Enflasyonla ilgili yaşananlar özellikle İsrail, Amerika ve İran savaşı bizim programımıza dışsal bir etki yaptı. Sadece bize değil, tüm dünyaya etki yaptı. Esas olan sizin programımızdır. Dışsal etkiler geçici olarak elbette program üzerinde birtakım farklılıklara yol açabilir. Geçici birtakım etkileri olabilir ama istikametinizdir önemli olan. İstikametinizi siz bozmazsanız, bu dışsal etkiler belli bir süre hükmünü icra eder. Sonra siz yine istikametinizde devam edersiniz. Bizim programa bakışımız böyle. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, sürdürüyoruz' yanıtını verdi.

'Eşel Mobil Sistemi'ni yapmasaydık enflasyon üzerinde savaşın etkisi çok daha yüksek olacaktı'

Enflasyonla mücadele için Eşel Mobil Sistemi'ni getirdiklerini hatırlatan Yılmaz, 'Onu yapmasaydık bugün enflasyon üzerinde savaşın etkisi çok daha yüksek olacaktı. Özellikle de beklentileri bozmuş olacaktı bu yükselen enflasyon. Geriye dönüşümüz çok zor olacaktı. Bütçe üzerinde ağır bir yük oluşturduğu halde Eşel Mobil Sistemi'ni uyguladık ve başarılı da oldu. Sınırlamış olduk bu etkileri enflasyon üzerinde. Bütçe üzerinde iyi ki bütçede de bir alanımız vardı. Bütçedeki bu alanı işte bu konuda kullanmış olduk. Depreme rağmen depreme 100 milyar dolar civarında son 3 yılda bir para harcamış olmamıza rağmen bütçemiz Eşel Mobil Sistemi'nin yükünü de kaldırmış oldu. Şimdi çok şükür daha farklı bir dönemdeyiz. Mutabakat var biliyorsunuz ABD ile İran arasında. İsrail inşallah bu süreçleri sabote etmez. Onu temenni ediyoruz' diye konuştu.

Ara dönemde zam olup olmayacağına ilişkin konuşan Yılmaz, 'Sadece faiz değil, sadece maliye politikası değil, bu politikalarla da enflasyonu aşağı çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Bunun da elbette kanunlarımız var, kurallarımız var. Otomatik işleyen bir sistem var. Belli artışlarda temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara. Burada otomatik yansımadığı tek bir alan var; o da asgari emekli ücreti. O otomatik olmuyor. O kanunla yapılan bir iş. Niye kanunla yapılıyor? Çünkü prime dayalı bir şey değil o. Bunun mutlaka kanunla yapılması gerekiyor. Bu otomatik işleyen bir sistem değil. O konuda da Meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır' açıklamasında bulundu.

'Bu seneki NATO herhalde NATO tarihindeki en önemli, en ilginç toplantılardan birisi olacak'

NATO toplantısını ve Trump'ın toplantı çerçevesinde Türkiye'ye gelecek olmasını değerlendiren Yılmaz, 'NATO'nun tarihindeki en önemli toplantılarından birisi bu olacak. Hem tarihsel olarak dünyadaki kırılmalar, yeni ortam. Hem de son dönemdeki özellikle İran-ABD/İsrail savaşı çerçevesinde Avrupa-ABD arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle bu seneki NATO herhalde NATO tarihindeki en önemli, en ilginç toplantılardan birisi olacak. NATO'nun geleceğini şekillendirici bir rolü olacak. Bir taraftan bu tartışmalar olurken, bir taraftan da ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler anlamında önemli bir platform olacak. Hem Cumhurbaşkanımız hem Trump ikili görüşme konusunda olumlu açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla ikili ilişkiler arasında önemli bir toplantı olacak' ifadelerini kullandı.

'Trump'ın Cumhurbaşkanımızla liderler düzeyindeki olumlu ilişkisinin ülkeler arası ilişkiye de yansıdığını görüyoruz'

ABD ile birçok konuşulacak konunun olduğuna dikkati çeken Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

'Bir taraftan uzun zamanlı bir müttefiklik ilişkimiz var. Ama şu da bir sır değil; son zamanlarda epey bir sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. Halk Bankası mesela son dönemde çözüldü. Suriye çok önemli. Yine bu terör konularında daha olumlu bir işbirliği. Dolayısıyla ABD-Türkiye ilişkilerinde hala önemli başlıklar var. Özellikle bu yaptırımlar, CAATSA yaptırımları dediğimiz. Halk Bankası'nda bir olumlu gelişme oldu. O çok memnuniyet verici. Diğer yaptırımlar konusunda da elbette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yalnız Amerikan sistemi içinde yönetim ve kongre ayrımı var belli oranda biliyorsunuz. Onun sınırları için de tabii konuşmak gerekir. Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanımızla liderler düzeyindeki olumlu ilişkisinin ülkeler arası ilişkiye de yansıdığını görüyoruz doğrusu. Bunun da önemli bir faktör olduğunun altını çizmemiz lazım. Hatta Trump işte 'Türkiye'de olmasa, Erdoğan davet etmese gitmeyebilirdim' gibi ifadeler bile kullandı. Dolayısıyla şu anda son derece olumlu bir diyalog var. Bunun da ülkeler arası ilişkilere olumlu yansıdığını görüyoruz. Belli konularda adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde inşallah yeni adımların da atıldığını görürüz. Tabii somut olarak o toplantıları beklememiz gerekir. Şu anda daha çok konuşulan jet motorları, F-35 gibi konular ama bir taraftan da bizim Amerika'yla büyük bir ticaret gündemimiz var. Ticaret anlaşmalarımızın yapılması gerekiyor, sonuçlandırılması gerekiyor biliyorsunuz. Yeni tarifelerden sonra tek tek ülkelerle müzakere ediyor Amerika. O ticaret konusundaki anlaşmalarımız önemli. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. O hedefe nasıl ulaşırız, neler yaparız birlikte? Yani sadece sorunlar değil, potansiyeller de, fırsatlar da var. Türkiye'yle Amerika'nın üçüncü ülkelerde ekonomik olarak yapabileceği çalışmalar var. Bütün bunlar, mutlaka ekonomik boyut bu gündemde olacaktır. Başkanlar düzeyindeki bu olumlu iletişimin, diyaloğun, yaklaşımın bütün bu ilişkilere güç vereceğine inanıyorum.'

'Bir sivil anayasa hepimizin ortak arzusu'

Anayasa konusunda da uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

'Bütün partilerin seçim beyannamelerine, programlarına bakın, mutlaka anayasa konusunda bir taahhütleri var. Bizim de var, diğer partilerin de var. Dolayısıyla Türkiye hani bu diğer gündemlerden bağımsız bir şey bu. Türkiye artık geldiği noktada vesayetçi bir sistemden normal bir demokrasiye döndü. Dolayısıyla uygun bir anayasaya kavuşması lazım. Mevcut anayasamız maalesef bir askeri darbe sonrası oluşmuş bir anayasa. Çok değişiklikler yapıldı ama hala o eski ruhu kısmen muhafaza ediyor. Sivil bir anayasa, daha demokratik bir anayasa hepimizin ortak arzusu. Yalnız bu bir partinin yapabileceği bir iş değil. Cumhur İttifakı olarak da bizim anayasa değiştirme çoğunluğumuz yok. Dolayısıyla bir ittifak olarak da yapabileceğimiz bir iş değil. Bu Mecliste diğer partilerle de bir araya gelip çözmemiz gereken bir mesele.'

'İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın çabaları kendi soykırımlarını örtmeye çalışan çabadır'

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sözde Ermeni soykırımını tanımayı teklif etmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Yılmaz, 'Hiçbir şekilde tabii kabul edemeyiz bu yaklaşımı, kabul edilemez bir yaklaşım. İsrail'in niçin bu tür girişimlerde bulunduğu açık. Kendi soykırımlarını örtmeye çalışan, kendi suçlarını örtmeye çalışan çabalar bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde yaşandı. Tarihe geçti, kayıtlara geçti ve bu hiçbir zaman unutulmayacak. Gazze'de yaşananlar hiçbir zaman unutulmayacak. Bunun insanlık vicdanında da karşılığını hem kısa vadede hem uzun vadede görmeye devam edeceğiz' dedi.

Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın yaptığı teklifin aynı zamanda Ermenistan-Azerbaycan barışına ve Türkiye ile normalleşmeye yönelik bir provokasyon olarak da değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.