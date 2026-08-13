Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra ulaşan adalet ve kalkınma mücadelesine samimiyetle katkı sunan herkese şükran borçluyuz' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra ulaşan adalet ve kalkınma mücadelesine samimiyetle katkı sunan herkese şükran borçluyuz. Bu çeyrek asra 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözü damgasını vurmuştur. Bugün 1,6 trilyon doları aşan ekonomisi, vesayet yapılarından ve yasaklardan kurtulmuş demokrasisi, istikrarı teminat altına alan yönetim yapısı, güçlü sosyal bünyesi ve uluslararası saygınlığı ile Türkiye Cumhuriyeti yeni bir eşiktedir. Türkiye Yüzyılı bu sağlam zeminde yükselecektir. Terör gündemini kalıcı şekilde geride bırakmış bir ülke olarak, millî birlik ve dayanışma içinde hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Demokraside ve kalkınmada standartlarımızı yükseltecek, sosyal refahı artıracak, diplomasiyi önceleyen caydırıcı bir güç olarak yeni atılımlara imza atacağız. 'Güçlüysem haklıyım' diyenlere karşı hem güçlü hem de haklı olacağız. Daha güvenli, istikrarlı ve adaletin hâkim olduğu bir bölge ve dünya için Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve tecrübeli liderliğinde gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatımızı ve 'Erdemliler Hareketi' olarak başlayan bu yolculuğa gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızı gönülden selamlıyor, aziz milletimize hizmet yolunda nice yıllara diyorum' ifadelerini kullandı.