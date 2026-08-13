Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilere seslenerek, onların yalnızca ailelerinin değil, aynı zamanda milletin evlatları olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonunun menziline ulaştırılmasının hayati önemde olduğunu söyledi.

'Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum'

İllerde, ilçelerde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının tüm mensuplarına selamlarını, sevgilerini göndererek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri rahmetle anarken, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 44 bin 773'ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10'u can Azerbaycan'dan 6'sı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5 bin 915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

'Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız'

Mezun olan öğrencilerden bazı şeyleri unutmamalarını isteyen Erdoğan, 'Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor, ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum' dedi.

'Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz'

Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeleyip, hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, sizlere güveniyor, vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyorum' diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir'

Bugüne kadar Türkiye'nin her karış toprağında şehit ve gazilerin kanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair 'bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla elbette bağı vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla doğmuşuz.' Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine şerefine Harim-i ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce gazi meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından meclise sunulmasına ve genel kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da sahildeki balıkçımız da yayladaki çobanımız da denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde devletim yanımda diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum' dedi.

Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Törende Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince helikopter, motosiklet ve paraşüt gösterimi gerçekleştirildi. Tören geçişi sonrasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından dua okundu.