Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) heyeti ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, görüşmede Trabzon'un tanıtımını, turizm altyapısının geliştirilmesini, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasını ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını ele aldıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Trabzon turizminin mevcut durumu ve gelişim imkanlarının değerlendirildiği görüşmede, şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Şehrin sahip olduğu yayla, doğa, kültür, gastronomi ve kıyı turizmi imkanlarının çeşitlendirilerek, daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Görüşmenin önemli başlıklarından birini Çin pazarından Trabzon'a yönelik turist hareketliliğinin artırılması oluşturdu.

'Trabzon'un turizm potansiyelini daha etkin değerlendireceğiz''

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Trabzon'un turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla şehrimizin tanıtımını, turizm altyapısının geliştirilmesini, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasını ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını ele aldık. Çin pazarından Trabzon'a yönelik turist hareketliliğinin artırılması; şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması ile alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve Trabzon turizmine yönelik katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.'