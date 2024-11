CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Özel, yaptığı konuşmada hiçbir annenin gözünde yaş olmaması gerektiğini ifade ederek meclisin merkez olması gerektiğini söyledi. Özel, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yaşanan kavga için ise bir protesto yapıldığını ancak polis ile karşılık verildiğini kaydetti.



“Tam bir mutabakatın olması gerekir”

Bahçeli’nin mecliste yaptığı çağrının gündemi değiştirdiğini vurgulayan Özel, “Benim bugünkü ziyaretlerimin en önemli noktalarından bir tanesi şu; hepinizin malumu Bahçeli’nin bir grup konuşmasında kullandığı bir ifade Türkiye’nin gündemini değiştirdi. Bu ifade Abdullah Öcalan’ın meclise gelmesi yönünde bir çağrı yapmasıydı. Bu konuşmadan yaklaşık 1 saat sonra çıktığım konuşmada şunu söyledim: bu iş öyle birilerini buraya getirmek ya da bir yerlerde siyasi pazarlık yapmakla olmaz biz bir tek şehidimizin daha olmaması için, annelerin gözünün yaşının durması için, gazilerimiz için bundan sonra yapılacak faaliyetlerde elbette destek olmak isteriz. Kim ister şehit gelsin kim ister gazi olsun? Ancak bu iş için 4 tane kriter koyduk. Bunlardan ilki; meclis merkez olsun, ikincisi açıklık şeffaflık, üçüncüsü karşılıklı iyi niyet ve bunun samimiyetle ortaya konulması, dördüncüsü ulusal bir mutabakat. Tam bir mutabakatın olması gerekir dedik ve bu mutabakatın ortaya konmasıyla ilgili mecliste yapılacak toplantılarda bir beşinci kriteri kendim ifade ettim. Toplumsal mutabakat sağlanacaksa mecliste oturup bunu konuşmalıyız. Konuşacaksak ilk toplantıda da şehit aileleri ve gaziler gelmeli, düşüncelerini söylemeli. Son toplantıda da gelip ulaşılan noktaya rızaları var mı yok mu söylemeliler. Onların razı olmadığı hiçbir şeye ben razı olmayacağım diye Bahçeli’den sonra yaptığım konuşmada ifade ettim. Bunu her fırsatta, her toplantıda da Diyarbakır’da da İstanbul’da da Manisa’da da Türkiye’nin bir başka ilinde de ifade etmeye devam ediyorum” açıklamasında bulundu.



“Abdullah Güler ve meclis başkanı gözleriyle görmedilerse trollenmişler”

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde yaşanan kavgaya ilişkin konuşan Özel, "Çok gecikmeli olarak meclis başkanının telefonuna döndüğümde bir yandan da görüntülere baktım ama açıkça söyleyeyim ki Abdullah Güler ve meclis başkanı gözleriyle görmedilerse trollenmişler. Çünkü ben sonra tüm görüntülere baktım. Meclis başkanı yumruklaşmadan bahsedildiğini söyledi. Bir itiş kakıştan bahsedildiğini söyledi. Ben de tedirgin oldum. Görüntülere baktım ve arkadaşlarla konuştum. Meclis'te her gün bütçe başlarken bakanlıkla ilgili bir mesaj veriliyor. Bizim günlerce milletvekillerimizi, polise verilen kanunsuz emir ile belediyeye sokulmamasını dikkat çekmek için komisyonun kapısında durmuşlar ve ‘iyi oluyor mu, şimdi biz de sizi sokmasak olur mu?’ demişler. Buna dikkat çekmek için yapılmış bir protesto bu. O sırada oranın iyi yönetilemediği söyleniyor. Salona yanlarındaki polis arkadaşlarla girmeye çalışıyorlar. Bir arbede görüntüsü çıkıyor. Bugün sorun dedim bakana sordular. Bunu tutanak altında sorduk sayın bakan da olduğunu söylemiyor. Eğer böyle bir şey olsaydı ben tabii özür dilerdim” diye konuştu.