CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için geldiği İzmir’de ilk olarak CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Kültürpark’ta bulunan İzmir Sanat Başkanlık Çalışma Ofisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyarette bulundu. Özel’in son durağı ise Ege Belediyeler Birliği oldu. Özel, burada il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyelerini tebrik etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yer aldı.



“Kurduğumuz büyük ittifaklarla belediyeler birliğinin yönetimini kazandık”

Ziyarette Ege Belediyeler Birliği’ne dair konuşan Özel, “Ege Belediyeler Birliği 1986 yılında İzmir'de kurulmuş bir birlik olmakla beraber, 1996’da merkezi Manisa'ya taşınmış birliktir. Ege Belediyeler Birliği'nin bir daha Manisa'ya taşıma gibi bir niyet yok. Yapılan seçimdeki mutabakat, tüm belediyelerin büyükşehirlerin, il belediyelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ege'de olması hepimiz açısından son derece mutluluk verici bir durum. CHP sadece kıyılara sıkışmış bir görüntüden Ege'deki bütün belediyeleri kazanan, İç Anadolu'da çok sayıda belediye kazanan ve Türkiye'nin yüzde 65’ini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği bir noktaya geldi. Biz hem Ege Belediyeler Birliği'nde hem Türkiye Belediyeler Birliği'nde hem de bir an önce seçim sonuçları tamamlanan tarihi kentler, belediyeler birliğinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var. Biz İYİ Parti'yle, Yeniden Refah Partisi'yle, DEM Parti ile kurduğumuz büyük ittifaklarla, belediyeler birliğinin yönetimini kazandık” diye konuştu.



“AK Partilileri ve MHP’lileri ötekileştirmeyeceğiz”

Belediyeler Birliğini, herkesin gücü nispetinde imkanlardan yararlanmasıyla ilgili bir yönetim anlayışı doğrultusunda yöneteceklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

“Biz Türkiye Tarihi Kentler Belediyeler Birliği’nin de başkanlığına Mansur Yavaş'ı aday gösterdik. Bizim oradaki toplam delege sayımız 424 olmasına rağmen Mansur Bey 495 oy alarak başkan seçildi. Rakibi Mehmet Öztürk de 221 oy aldı. AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi oylarından 216 eksik oy aldı. Geçtiğimiz günlerde AKP adayının 12 oy eksik almasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde partiden atılsınlar, hesap sorulsun gibi yaklaşımları biz dikkatle ve endişeyle takip ediyorken, bugün AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin, birlikte davranan Cumhur İttifakı'nın toplam alması gereken oy 437 iken, 221 oy aldılar ve 216 eksik oy aldılar. Bu karşı taraftaki dağınıklığı ve bizim tarafta işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. Orada da İYİ Parti'yle, Yeniden Refah Partisi'yle birlikteyiz. MHP'ye de AK Parti'ye de çok sayıda patiye teklifte bulunduk. Bizim paylaşma teklifimizi algılayamadılar. Çoğunluklarına güvendiler. Ama bugün orada ortaya çıkan durum kendileri açısından son derece azimdir. Biz AK Partilileri, MHP'lileri de ötekileştirmeden bu imkanları herkesin gücü nispetinde elde etmesini sağlayacağız.”

Sözlerini sürdüren Özel, “Sodem ve Sodemsen’in oluşturduğu yeni yapılar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal demokrat belediyenin eş güdümünü sağlarken belediyeler birliği, bütün bölge birlikleri üzerinden de çok önemli çalışmaları, koordinasyonları, eş güdümleri, denetimleri, eğitimleri hep birlikte sağlamanın niyetindeyiz” cümlelerini aktardı.



“Otobüs fiyatları 2 kat arttı”

Konuşmasında bayramda artan otobüs fiyatlarından da bahseden Özel, “İzmir ile İstanbul arasında geçen bayramdan bu bayrama otobüs taşımacılığı bilet fiyatlarının tam 2 kat arttığını üzülerek takip ediyoruz. İnsanların artık ailelerinin yanına kavuşmasını, öğrencilerin bayram tatiline gitmesini, insanların memleketlerine ulaşmasını imkansızlaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu sorunlarını çözmek bir yana çözemeyen ve sadece aynı kesimlere yüklenen bir iktidarla karşı karşıyayız” diye vurguladı.



“Yüzde 12 zam vermek insaf değildir”

Açıklanan hububat fiyatlarından da bahseden Özel, şunları söyledi:

“Geçmiş dönemde kur korumalı mevduattan kim kazandıysa, hazineden aktarılan 1.2 trilyonu kimler cebine indirdiyse, kur korumalı mevduat üzerinden ya da kredi garanti fonu üzerinden alınan uygun kredileri yüzde 6-7’lik kredileri kimler gayrimenkule, lüks araçlara yatlara çevirdiyse, onlardan almak lazımken kur korumalı mevduatı ödeyenlere yüklenmek, işçiden almak ya da işçiye zam vermemek, emekliye zam vermemek, çiftçiye hak ettiği fiyatı vermemek doğru değildir. Örneğin açıklanan hububat fiyatlarında, açıklanan buğday fiyatının maliyeti olan 11 liranın altında olması. Geçen sene 8 buçuk lira verilen buğdaya bu sene 9 buçuk lira verilmesi. Enflasyon yüzde 80 iken, girdi enflasyonu yüzde 120 iken, yüzde 12 zam vermek insaf değildir, vicdan değildir, hakkaniyet değildir. Sonra bu vatandaşlar geçinemiyoruz diye bağırınca onların seslerini duymamak değildir.”



“Bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5’te birini bile alamıyor”

Emeklilerin sesinin duyulması gerektiğine dikkat çeken Özel, “Gerek hububat fiyatları üzerinden gerek yaklaşan bu bayramda 3 bin lira emekli ikramiyesi aktarıyorlar. 3 bin lira emekli ikramiyesi ilk verildiğinde 2018’de emekli ikramiyesi 24 kilo kıyma alırken bugün 5 buçuk kilo kıyma alıyor. O gün verilen emekli ikramiyesi 2 koç alıyorken bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5’te birini bile alamıyor. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 2 koç alırken bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira, cılız bir kurbanlık bile alamıyor” ifadelerine yer verdi.



“Her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz”

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacakları görüşmeye de değinen Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Görüşmelerde, büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından biraz bir şeyler talep etmek olduğunu görmek gerekiyor. Türkiye demokratikleşse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uysa, bugünkü öngörülebilirlik olsa, Türkiye’ye dünyadan kalıcı yatırımlar gelecekken, bugün sıcak para geliyor faizden voleyi vuruyor. Tekrar gidiyor kurdan voleyi vuruyor. Biz her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz.”



“Krizin yükünü emekçilere, emeklilere, esnafa ve çiftçiye yükleyemezsiniz”

Asgari ücrete zam yapılmasının altını çizen Özel, “Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok sert ve çok net bir tepki vereceğiz. Bir kez daha kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin. Asgari ücreti enflasyon artışında güncellerken, asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ'ler ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması da gerekiyor. Ama oluşturduğunuz krizin yükünü emekçilere ve emeklilere, esnafa ve çiftçiye yükleyemezsiniz” ifadelerinde bulundu.

Asgari ücrete zam talebi: “Haziran ayında ciddi adımlar bekliyoruz”

Buğdayda 15 lira taban fiyat beklediklerini aktaran Özel, “Çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz. Bunları yapmayanlar bu milleti geçinemeyen hale getirirler. Geçinemeyenlerin sesini duyuyoruz. Duyurmaya kararlıyız, bu konuda haziran ayında ciddi adımlar bekliyoruz.”



“Belediyemizin dertlerine derman olmak öncelikli görevlerimiz arasında”

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de “6 Haziran günü Ege Belediyeler Birliği'mizin bir seçimi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şahsıma verdikleri oylar sayesinde birliğimizin başkanı olduk. Ege Belediyeler Bu birliğimizde bütünlüğü sağlamak ve el ele, kol kola yürümek adına bir yola çıktık. Ege Planlama Ajansı'nı hep birlikte kurmak, belediyelerimizin sorunlarına, onların dertlerine ve planlarına öncülük etmek, burada birlikteliğimizi sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında öncelikle Avrupa Birliği'nin fonlarıyla kullan ve diğer konularla birlikte de belediyemizin dertlerine derman olmak, onlara çözüm getirerek öncelikli görevlerimizin arasında yer alacaktır” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.