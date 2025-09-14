CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bir kez daha yineledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da gözaltına alındığını hatırlatan Özel,

"Hasan Mutlu gibi direnenler, Ekrem İmamoğlu gibi direnenler, 17 belediye başkanımız gibi direnenler tarihteki yerini alıyorlar. Daha üç gün önce Beykoz Belediye Başkanımız çıktığında ‘Bu AK Parti ile anlaşacak. Oraya geçecek' deyip, belediye başkanı o gün tekrar tutuklanıp, kendisi AK Parti‘ye geçecek haysiyetsizliği gösterenleri de tarih yazacak, onlardan hepimiz hesap soracağız" dedi.



CHP'ye karşı ağır bir saldırı başlatıldığını söyleyen Özel, "Babaevimize, partimizin binalarına saldırdılar. İstanbul İl Başkanlığımızın binasına dava açtılar, kongresine dava açtılar. İl Başkanımız Özgür Çelik'e dava açtılar. Kapıda kedimiz var Şanslı, onu da veterinerlik ettiler ama İstanbul İl Başkanlığımızı teslim alamadılar. Özgür Çelik'e baş eğdiremediler, teslim alamadılar" ifadelerine yer verdi.



"CHP'nin babaevine kimse el uzatamaz"

Özel, adli tatilin bitmesiyle İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atandığını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, ‘Şikayetçi CHP'li, şikayet edilen CHP'li, benim ne ilgim var' diyor. Söyleyelim; şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki AK Toroslar çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme eski üyen, atadığınız kayyım heyetini valilik emriyle, polis eliyle babaevine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Biz herkesi babaevine sahip çıkmaya çağırdık. Siz babaevinin önünü kapadınız. Atatürk'ün evlatlarını sokakta bıraktınız. Buradan açıkça Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin babaevine kimse el uzatamaz. O uzanan elleri biz değil babaevinin gerçek sahipleri pişman eder, pişman olursunuz" dedi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, herhangi bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, sizin gibi konjonktürün değil tarihin, milli mücadelenin partisidir, Türk milletinin partisidir. Bu yüzden sesimiz milletin sesidir."