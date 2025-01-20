Aydın'ın evinde arama yapıldığı ve ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

CHP Kağıthane Gençlik Kolları İlçe Sekreteri avukat Gökhan Işık Ulutaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bu videoyu paylaşmak suçsa tüm CHP Gençlik Örgütleri olarak meydanları bu videoyla inleteceğiz. Gelin, hepimizi alın. Sizden korkan sizin gibi olsun" ifadelerini kullandı.

Cem Aydın, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık görevine seçilmişti.