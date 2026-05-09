Macaristan’da 12 Nisan’da gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi Tisza partisi lideri Peter Magyar, Macaristan Parlamentosu’nun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Oylamada 199 milletvekilinden 195’i oy kullandı ve bunlardan 140’ı "evet, 54’ü "hayır" oyu kullanırken biri ise çekimser kaldı. Magyar, bunun ardından parlamentoda yemin ederek dört yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi.



"Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık"

Macaristan Parlamentosu’nun açılış oturumu ve Magyar’ın yemin töreni, parlamento dışında kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi. Magyar, parlamentodaki konuşmasında "Macar halkı, bize onlarca yıllık savrulmuşluğa son verme yetkisi verdi" dedi.

Magyar, "Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için. Yeniden başlamak için" ifadelerini kullandı.



Töreni izleyen Cumhurbaşkanı’na, "Gitme zamanınız geldi" dedi

Konuşması sırasında Magyar, Orban yönetiminin hatalarına karşı cesur bir şekilde ülkenin çıkarlarını savunamamakla suçladığı Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’a dönerek, "Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Magyar’ın çağrısı parlamentoda alkışlarla desteklenirken, Cumhurbaşkanı Sulyok’un rahatsız bir gülümseme ile karşılık verdiği görüldü.



AB bayrağı, Macaristan Parlamentosuna geri döndü

Bu gelişmelerin yanı sıra yeni Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer, Orban döneminde kaldırılan Avrupa Birliği (AB) bayrağının parlamento binasına geri getirilmesi talimatı verdi. Forsthoffer, "Parlamento Başkanı olarak ilk kararım, Avrupa rotasına geri dönüş açısından sembolik bir adım olsun. Bu şekilde, 12 yıl aradan sonra AB bayrağının Macaristan Parlamentosu binasına dönmesi talimatı veriyorum" dedi.



Her şey, ülkeyi sarsan çocuk istismarı skandalı ile başladı

Daha önce Orban liderliğindeki hükümette çeşitli görevlerde bulunan bir hukukçu olan Peter Magyar, 2024’te eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın istifasıyla sonuçlanan çocuk istismarı skandalı sonrasında Orban liderliğindeki Fidesz'den ayrılmış ve tüm görevlerinden istifa etmişti.

Çocuk istismarını örtbas etme suçundan hüküm giyen bir kişiyi affettiği ortaya çıktıktan sonra istifa etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Novak ile birlikte bu kararı onaylayan Adalet Bakanı Judit Varga da istifa etmişti.

Çocuk istismarı skandalının merkezindeki isimlerden Adalet Bakanı Judit Varga, Macaristan’ın yeni Başbakanı Magyar’ın 2023 yılında boşandığı eski eşiydi.

Magyar, skandalın ardından Fidesz ile bağlarını kopardıktan sonra Orban yönetimini yolsuzlukla suçlamış ve eski eşi Varga’nın "Orban idaresinin bir mafya hükümeti" olduğunu da söylediği bazı konuşma kayıtlarını yayınlamıştı. Böylece ülkede pedofili skandalının ardından yeni bir siyasi kriz yaşanmıştı.

Magyar, sonrasında Tisza isimli küçük partiye katılmış ve parti, 2024’te gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Macaristan’ın ikinci partisi konumuna yükselmişti.

Yolsuzluk karşıtı söylemleri ve AB yanlısı tavrıyla hızlı bir yükseliş yakalayan 1981 doğumlu genç siyasetçi, 12 Nisan’daki parlamento seçimlerinde Orban’ın 16 yıllık iktidarına son veren isim olmuştu.

Seçimlerde Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, eski Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonunu mağlup ederek 199 sandalyenin 141’ini kazanmış ve yeni parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde etmişti.