Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Belçika ile ticaret hacminin geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde 15 milyar dolara ulaşmaya kararlıyız” dedi.

İstanbul’da kritik zirve

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma; Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Forum kapsamında Türkiye ile Belçika arasında ticari iş birliğini güçlendirecek ortak bildiriye imza atıldı. İmza töreni, iki ülkenin ekonomi, savunma, enerji ve teknoloji alanlarında yeni ortaklıklara hazırlandığının mesajı olarak değerlendirildi.

“Türkiye küresel üretim ve lojistik merkezi”

Konuşmasında Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasında bulunduğunu belirterek 1,3 milyardan fazla tüketiciye erişim imkanı sunduğunu söyledi.

Bolat, genç iş gücü ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye’nin küresel üretim, teknoloji ve lojistik üssüne dönüştüğünü vurgulayarak, “1,6 trilyon dolarlık milli gelirle Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii vurgusu

İki ülke arasındaki iş birliğinde savunma sanayiinin öne çıktığını belirten Bolat, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının son 20 yılda yaklaşık 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı olduğunu belirten Bolat, Belçikalı şirketlerin Türk savunma sanayiine ilgisinin arttığını söyledi.

Erdoğan ile Kraliçe Mathilde görüştü

Belçika Kraliçesi Mathilde, forum sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edildi.

Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri, Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayiinden enerjiye, tarımdan ticarete kadar birçok alanda önemli iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgularken, Türkiye’nin Avrupa Birliği savunma girişimlerine katılımının ortak çıkar taşıdığını dile getirdi.

Yeşil enerji ve NATO gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu belirterek, Belçika ile yeşil enerji dönüşümünde ortak projelerin artırılabileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ile COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, diplomatik ve ekonomik iş birliklerinin daha da güçleneceği mesajını verdi.