Bu kapsamda 163.458 adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştiren marka bir önceki yıla göre yüzde 171,8'lik kayda değer bir artış gösterdi. Ayrıca Chery, yurt dışına 255.465 adet araç ihraç etti. Şirket böylece Çin'in önde gelen otomobil ihracatçısı konumunu sağlamlaştırdı. Bu güçlü performansın arkasında Chery'nin tamamen aktif marka stratejisi yatıyor. Şirket, yeni enerji sektöründe artan rekabete yanıt olarak, yeni enerjili araçlar dünyasına yönelik kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisini tanıtmıştı. Chery, Şangay Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda TIGGO ve ARRIZO ailelerini yeni Süper Hibrit (CSH) teknolojisi ile tanıttı ve menzil ve güvenlik gibi konularda endişesi olan kullanıcılara çağın ötesinde ürünler ve teknolojiler sundu.

CSH teknolojisi, Chery'nin hibrit araçlarda yaklaşık otuz yıldır devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarının meyvesi konumunda. Bu yeni nesil sistem, “tüm alanları kapsayan mimari ve tüm alanları kapsayan süper güçlü” platform felsefesine dayanıyor ve beş temel teknolojik avantajı birleşik, son derece verimli bir çözümde birleştiriyor. Chery, tüm bu teknolojilerin meyvesini ise 2025 yılının ilk çeyreği için etkileyici sonuçlar açıklayarak almaya başladı. 2025’in ilk çeyreğinde 163.458 adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştiren marka, bir önceki yıla göre yüzde 171,8'lik kayda değer bir artış gösterdi. Ayrıca Chery, yurt dışına 255.465 adet araç ihraç etti. Şirket böylece Çin'in önde gelen otomobil ihracatçısı konumunu sağlamlaştırdı.

Chery Süper Hibrit (CHS) verimliliği sürdürülebilir hale getiriyor!

Sistemin kalbini, yüzde 44,5 ile sektörde lider termal verimlilik oranına ulaşan özel beşinci nesil 1.5 TGDI hibrit motor oluşturuyor. Buna, yüzde 98,5 verimlilikle çalışan sürekli değişken elektrikli hibrit DHT ve aşırı sıcaklıklarda (-35 C ila 60 C) güvenilirlik için tasarlanan Guardian Batarya Güvenlik Sistemi eşlik ediyor. Bu teknolojilerle birlikte, hem enerji verimliliğinde hem de dinamik performansta belirleyici bir atılım sağlıyor. Sistem, tek tek hücrelerden tüm mimariye kadar çok katmanlı korumaya sahip, küresel olarak beş yıldız sertifikalı bir batarya çözümüyle donatılıyor ve bu sayede tüm kullanım senaryolarında gelişmiş güvenilirlik sağlıyor. Chery'nin kendi geliştirdiği entegre platformu, akıllı kontrol alanında hassas güç dağılımını akıllı güç yönetimiyle birleştirerek sistem tepkisini ve genel enerji verimliliğini önemli ölçüde artıran çok sayıda teknolojik atılımlar ortaya koyuyor.

Chery Süper Hibrit teknolojisi, gerçek dünya koşullarında yapılan testlerde mükemmel bir performans sergiledi. Sanxia'dan Şangay'a düzenlenen ve “Sonsuz Ufuklar, Endişesiz Yolculuklar” temasıyla gerçekleştirilen dayanıklılık mücadelesi sırasında TIGGO8 CSH ve ARRIZO8 CSH olağanüstü bir performans sergileyerek 1.400 km'nin üzerinde etkileyici bir ultra uzun menzile ulaştı.

Chery şehir içi ve şehir dışı ulaşımda maksimum menzil sunuyor!

CSH, şehir içi ulaşımda sorunsuz ve verimli bir sürüş sunarken, hafta sonu kamplarında ise elektrikli ızgara ve su ısıtıcılarına enerji sağlıyor. Uzun yolculuklarda hızlı şarj özelliği üstün performansla bir araya gelerek hem günlük kullanım hem de açık hava maceralarında konfor ve rahatlık sağlıyor. 2025 Şangay Otomobil Endüstrisi Fuarı ve Chery İş Konferansı sırasında, Chery Boundless Living, özenle hazırlanan statik ve dinamik gösterimlerle kullanıcıları markanın “tekerlekler üzerinde yaşam” vizyonuyla tanıştırdı. Ayrıca TIGGO7 CSH, açık hava sineması kurulumu için bir projeksiyon perdesini ve mobil mutfak işlevselliğini sağlamak üzere kamp tipi pişirme araçlarını çalıştırmak amacıyla V2L özelliğini ortaya koydu. Senaryo tabanlı bu gösteriler, sadece yeni enerji teknolojilerinin çekiciliğini vurgulamakla kalmadı, aynı zamanda CSH'nin açık hava yaşamı alanında çok yönlülüğünü de ortaya koydu.

Chery International Genel Müdür Yardımcısı Bay Zhu Shaodong, 2025 Şangay Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Chery markasının her zaman orijinal amacına sadık kaldığını ve markanın temel değerlerine odaklanarak, aile odaklı müşterilerin ilk tercihi olarak konumunu güçlendirdiğini ve kullanıcılara daha yakın olduğunu vurguladı. Chery, küresel genişlemesini hızlandırmak üzere 2025 yılında stratejik olarak Avrupa elektrikli araç (NEV) pazarına odaklanacak. Marka, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli ICE modellerini sunmaya devam ederken, CSH ile donatılmış bir PHEV serisini piyasaya sürecek.

Chery Avrupa’daki stratejisini sürdürülebilir enerji ve CHS üzerine kurguluyor!

Chery, gelişimini her zaman teknolojik yeniliklerle güçlendirdi. CSH'nin lansmanı, markanın yeni enerji stratejisini canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda hibrit teknolojisindeki atılımlara, sürdürülebilir ekosistemlerin geliştirilmesine, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve markayla kurulan duygusal bağa olan bağlılığı da ortaya koydu. Gelecek vadeden ancak bir o kadar da zorlu NEV sektörünün geleceğine bakıldığında, Chery müşteri odaklı kalmaya devam edecek ve sürekli teknolojik gelişim yoluyla “Geleceğe Yön Verme” vizyonunu hızlandıracak.