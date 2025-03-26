Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teşekkür Belgesi

"Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" tanıtım programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verdi. Bu çerçevede Chery’nin Türkiye’ye yönelik önemli yatırım hamlesi de ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli şirket temsilcilerine Samsun’daki fabrika yatırımları nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.

Yeni Nesil Elektrikli Araç Üretimi

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 200 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilecek fabrikanın en önemli odak noktalarından biri elektrikli araç üretimi olacak. Tesis, yeni nesil elektrikli araçlar ve bu araçların kritik bileşenlerinin üretimini gerçekleştirecek. Ayrıca, projenin kapsamı dahilinde bir AR-GE merkezi de kurulacak ve Türkiye’de elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Türkiye Otomotiv Sektörüne Katkı Sağlayacak

Bu dev yatırım, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırmasının yanı sıra, elektrikli araç teknolojilerinde de önemli bir merkez haline gelmesine katkı sunacak. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle, yerli tedarik zincirinin güçlenmesi ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırılması hedefleniyor. Chery’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği bu büyük yatırım, ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak.