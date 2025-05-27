Teknolojik yenilikleri ve küresel vizyonuyla uluslararası pazarlardaki küresel varlığını genişleten Chery, yurtdışı teknik servis ekiplerini güçlendirmek ve küresel satış sonrası ağının uzmanlığını artırmak üzere 2023 yılında Çin'de bir yurt dışı teknik eğitim programı başlattı. Şirket bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkede 9 üst düzey teknik eğitim oturumunu başarıyla gerçekleştirdi ve yurt dışında 100'den fazla servis uzmanına ileri teknik eğitim verdi. Chery, “teknolojik atılım – yetenek yetiştirme – hizmet iyileştirme” odaklı kapalı bir ekosistem geliştirerek, güçlü bir teknolojik temel ve geleceğe yönelik bir hizmet stratejisiyle küresel pazardaki rekabet avantajını pekiştiriyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, küresel otomotiv endüstrisinde yaşanan ve hızla büyüyen yeni enerji çözümlerine geçişte lider rolünü sürdürüyor. Çin'in öncü bağımsız otomotiv markalarından Chery, teknolojik yenilikleri ve küresel vizyonuyla uluslararası pazarlardaki küresel varlığını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery, yurtdışı teknik servis ekiplerini güçlendirmek ve küresel satış sonrası ağının uzmanlığını artırmak üzere 2023 yılında Çin'de bir yurt dışı teknik eğitim programı başlattı. Şirket bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkede 9 üst düzey teknik eğitim oturumunu başarıyla gerçekleştirdi ve yurt dışında 100'den fazla servis uzmanına ileri teknik eğitim verdi. Bu stratejik girişim, küresel NEV (yeni enerji aracı) pazarındaki teknolojik ilerlemeyi yönlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün hizmet standartlarını da yükseltiyor; sınır ötesi teknik iş birliği ağı aracılığıyla daha verimli ve akıllı çözümlerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Chery NEV teknolojisinde yeni standartları belirliyor!

Chery International, 2025 yılının ilk özel yurtdışı teknik eğitimini Çin'in Anhui eyaletine bağlı Wuhu kentindeki merkezinde gerçekleştirdi. Türkiye, İspanya, Suudi Arabistan ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden 14 deneyimli tekniker, bu önemli etkinlik için Çin'de bir araya geldi. Chery'nin yeni enerji alanında teknik yetenek yetiştirmeye yönelik küresel stratejisinin önemli bir bileşeni olarak, bu yılki ilk eğitimi yeni enerji teknolojilerine odaklandı. Katılımcılar, pil yönetimi, akıllı elektrikli tahrik sistemleri ve hibrit kontrol mantığı gibi ileri düzey konularda yoğun ve uygulamalı atölye çalışmalarına katıldı. Bu kapsamlı program, bir yandan NEV'lerin tüm yaşam döngüsü boyunca teknik mükemmelliğini sistematik olarak iyileştirirken, aynı zamanda Chery'nin küresel servis ağını da önemli becerilerle güçlendirdi.

Temel modellere odaklanıyor!

Chery, teknoloji transferinin verimliliğini artırmak üzere araştırma ve geliştirme departmanları ile kalite kontrol departmanlarından deneyimli mühendislerden oluşan birinci sınıf bir eğitim ekibi kurdu. Bu ekip, modüler bir öğretim sistemi kullanarak araç sistemi prensiplerini ve arıza giderme yöntemlerini çoklu bakış açılarından analiz ederek, kursiyerlerin hem teorik bilgi hem de pratik beceriler edinmesini sağlıyor. Teorik çalışma + pratik çalışma + akıllı teşhis şeklinde üç aşamalı bu eğitim yöntemi son kullanıcılara daha etkili ve güvenilir teknik destek de sağlıyor.

Gelişmiş hizmet stratejileri ile küresel pazarda büyüme!

Chery, küresel hizmet girişimi “CHERY AİLE BAKIMI” kapsamındaki temel unsurlardan biri olarak, yurtdışındaki teknik becerilerin geliştirilmesine yaptığı yatırımı iki katına çıkarıyor. 2025 yılında gerçekleştirilen ilk eğitim kursunun başarısının ardından şirket, 2025 yılı haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci teknik yurt dışı eğitim kursuna hazırlanıyor. Bu genişletilmiş oturum, dünya genelinde artan teknik talepleri karşılamak üzere yüksek nitelikli, küresel teknisyenler yetiştirerek daha geniş küresel pazarlara ulaşacak. Chery, “teknolojik atılım – yetenek yetiştirme – hizmet iyileştirme” odaklı kapalı bir ekosistem geliştirerek, güçlü bir teknolojik temel ve geleceğe yönelik bir hizmet stratejisiyle küresel pazardaki rekabet avantajını pekiştiriyor. Bu yaklaşım, kalite odaklı büyümeyle küresel genişleme arayışında olan otomotiv şirketleri için yeni bir standart belirliyor. Chery gelecekte de “Önce kullanıcı” felsefesine sadık kalmaya devam edecek. Şirket her zaman, yenilikçi yaklaşımlar ve stratejik yetenek geliştirme yoluyla şirket, küresel müşteri hizmetlerinde yeni zirvelere ulaşıyor ve küresel otomotiv endüstrisinde sürdürülebilir ilerlemeyi teşvik ediyor.