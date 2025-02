Markanın küreselleşme stratejisinde bir başka önemli kilometre taşını oluşturan WCWL, 2025 yılı ile birlikte yeni bir sayfa açtı ve Ankara Kullanıcı Günü ile yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Kullanıcılarla bir araya gelerek ve onlarla yakın temas kuran Chery Türkiye, 2025 yılında “Chery ile Sevgi ile” felsefesiyle daha fazla Chery kullanıcısına sevgi ve daha iyi bir yaşam sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, yenilikçi ürünleri ve yüksek kalite anlayışının yanı sıra kullanıcılarının hayatına dokunan etkinlikleriyle de öne çıkmaya devam ediyor. Küresel bir otomobil şirketi olarak her zaman kullanıcılarını ön planda tutan Chery, bu kapsamda hayata geçirdiği WCWL (Chery ile Sevgi ile) kullanıcı markası ile dünya genelinde büyük etkinliklere imza atıyor. Böylece Chery, Türkiye’de 2023 yılındaki lansmanından bu yana sadece kaliteli araçlarıyla değil, aynı zamanda WCWL kullanıcı markası ve kullanıcılarına gösterdiği ilgi ile de Türkiye'de ses getirmeye devam ediyor.

Chery ailesinin 100’e yakın üyesi katılım sağladı!

Chery’nin global alt markası WCWL, zengin tarihi ve genç nüfusu ile son derece enerji dolu bir ülke olan Türkiye'de adeta ışıl ışıl parlıyor. Markanın küreselleşme stratejisinde bir başka önemli kilometre taşını oluşturan bu durum, “Chery ile Sevgi ile” vizyonunu somutlaştırıyor. Chery Türkiye, 2025 yılını kucaklarken daha fazla Türk kullanıcıya sevgi ve sıcaklık ulaştırmaya devam etmeyi ve daha iyi bir Chery markası ve kullanıcı topluluğu oluşturmak üzere Chery kullanıcılarıyla birlikte olmayı hedefliyor. Şirketin kullanıcı etkinlikleri, With Chery With Love (Chery ile Sevgi ile) yaklaşımının önemli bir parçası. Chery, lansmandan bu yana Türkiye'nin çeşitli noktalarında WCWL ev sahipliğinde birçok etkinlik gerçekleştirdi ve kullanıcılarla keyifli anlar paylaştı. 2025 yılı ile birlikte yeni bir sayfa açan WCWL, yılın ilk kullanıcı etkinliği olan Ankara Kullanıcı Günü’nü geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirdi. Chery Türkiye, kullanıcılarla bir araya gelerek ve onlarla yakın temas kurarak markanın kullanıcılara olan sıcak bağını aktardı. 100'e yakın araç kullanıcısı ve ailesinin davet edildiği etkinlik, Ankara şehir merkezinin biraz dışında bulunan Ayone Çiftliği'nde gerçekleştirildi. Keyifli bir brunch eşliğinde Chery yetkilileri, araç kokusu yapımı veya ahşap oyuncak boyama gibi interaktif oyun seansları düzenleyerek, her araç kullanıcısı ile ailesi ve çocuklarının ilgi çekici oyunlara katılmasını sağladı. Markanın özenli hazırlık süreci sayesinde kullanıcılar, aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir günün tadını çıkardı. Bunun dışında Chery, kullanıcılarına markaya duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek adına, sürpriz hediyeler vermek üzere özel bir çekiliş seansı da düzenledi. Tüm katılımcılar etkinlik sonunda, aileleri ve arkadaşlarıyla geçirdikleri bu keyifli zamanı ölümsüzleştirmek ve fotoğraf çektirmek üzere WCWL fotoğraf kartlarını kaldırdılar.

Dünya çapında kullanıcı hizmetleri: WCWL!

Türkiye, Chery'nin küreselleşme stratejisinde büyük önem taşıyor ve Chery International için önemli bir pazar olarak öne çıkıyor. Chery Türkiye, WCWL kullanıcı etkinliği aracılığıyla kullanıcılara olumlu bir mesaj verdi ve minnettarlığını gösterdi. 2025 yılını yeni bir başlangıç olarak gören Chery, Türk kullanıcılarla daha fazla bir araya gelerek daha iyi bir Chery markası yaratmayı ve Türkiye'de uzun vadeli ve daha güçlü bir temel oluşturmayı umuyor. Chery'nin global kullanıcı markası olan WCWL, şirketin dünya genelinde kurduğu önemli bir kullanıcı hizmetleri sistemi olarak dikkat çekiyor. Türkiye, Güney Afrika, Avustralya ve Malezya dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesini kapsayan WCWL, Chery'nin Türkiye lansmanı ile birlikte 2023 yılından itibaren Türkiye'de de faaliyetlerine başlamış oldu. Türk kullanıcılara daha iyi bir yaşam yaratmaya, kullanıcı etkinlikleri ve diğer yöntemlerle Türkiye'deki Chery kullanıcılarına sevgi ve sıcaklık sağlamaya kararlı olan şirket, 2025 yılında Chery ile Sevgi ile felsefesiyle daha fazla Chery kullanıcısına sevgi ve daha iyi bir yaşam sağlamayı hedefliyor.