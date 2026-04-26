Gelişmiş sürüş destek sistemleri, akıllı kokpit teknolojileri ve robotik alanlarını kapsayan bu ortaklık, “buluttan araca” uzanan entegre bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. NVIDIA’nın ileri düzey yapay zekâ altyapısı sayesinde Chery, otonom sürüş ve veri işleme süreçlerinde daha güvenli ve verimli çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda üretken yapay zekâ destekli kokpit deneyimleriyle kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlayan bir yaklaşım sunuluyor. İş birliği, otomotivin ötesine geçerek robotik ve fiziksel yapay zekâ alanlarında da yeni fırsatların önünü açıyor. Bu stratejik adım, Chery’nin küresel büyüme hedeflerini desteklerken, akıllı mobilite ekosisteminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden NVIDIA ile küresel stratejik iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında gelişmiş sürüş destek sistemleri, kokpit odaklı yapay zekâ ve robotik sistemler olmak üzere üç temel alanda fiziksel yapay zekânın ortak geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanılıyor. Bu stratejik adımın Chery’nin uluslararası büyümesini hızlandırması ve kapsamlı “buluttan araca” stratejisinin hayata geçirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Küresel stratejik iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi

Otonom sürüş tarafında Chery, Çin’deki L3 ve L4 seviyesindeki akıllı araçlarında NVIDIA DRIVE Hyperion platformunu kullanacak. NVIDIA DRIVE Hyperion, L4 otonom sürüş için geliştirilmiş üretime hazır bir platform ve referans mimarisi olarak öne çıkıyor. Platform, NVIDIA DRIVE AGX Thor hesaplama altyapısını, doğrulanmış sensör ağını ve NVIDIA DRIVE AV yazılımını entegre ederek güvenli ve ileri seviye otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak üzere tasarlandı.

Aynı zamanda Chery, NVIDIA Alpamayo ve NVIDIA Cosmos gibi geliştirme platformlarından yararlanarak otonom sürüş yazılım altyapısını bağımsız şekilde geliştirmeyi planlıyor. Böylece marka, “kendi kendine yeterlilik ve açık inovasyon” stratejisini birlikte ilerletmeyi hedefliyor. NVIDIA’nın yapay zekâ altyapısı sayesinde Chery, otonom sürüş modellerinin eğitimi, büyük ölçekli veri işleme ve algoritma geliştirme süreçlerinde güvenli ve verimli bir hesaplama temeli oluşturuyor.

Akıllı kokpit deneyiminde yeni standartlar

Bununla birlikte Chery, kokpit odaklı yapay zekâ alanında da NVIDIA DRIVE platformu üzerinde yeni nesil akıllı kullanıcı deneyimleri geliştirmeyi hedefliyor. Üretken yapay zekâ teknolojilerinden faydalanan marka, doğal ve duygusal etkileşim, gelişmiş senaryo farkındalığı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunan bir kokpit deneyimi oluşturmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, kullanıcı ile araç arasındaki etkileşimi yeniden tanımlamayı hedefliyor.

İş birliği, NVIDIA Jetson platformu tabanlı insansı robotlar ve farklı akıllı robot sistemlerini kapsayan “bedensel zekâ” alanını da içeriyor. Bu kapsamda Chery, NVIDIA Isaac Sim robot simülasyon platformu ve NVIDIA Isaac GR00T insansı robot geliştirme platformunu kullanarak otomotivden robotik ekosisteme geçişini hızlandırmayı ve bu alandaki yeni fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

Chery Auto Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Akıllı teknolojiler, Chery Auto’nun küresel stratejisinin temel itici gücüdür. NVIDIA ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, dünya çapındaki teknoloji kaynaklarını entegre etme ve şirketimizi küresel bir yüksek teknoloji ekosistem grubuna dönüştürme yolunda kritik bir adım. NVIDIA’nın yapay zekâ altyapısını, Chery Auto’nun akıllı araç üretimi ve küresel operasyonlardaki uzmanlığıyla birleştirerek kullanıcılar için daha güvenli ve daha akıllı mobilite çözümleri sunacak kapsamlı bir yapay zekâ ekosistemi oluşturacağız” dedi.

NVIDIA Otomotiv İş Birimi Başkan Yardımcısı Rishi Dhall ise, “Chery Auto, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve küresel uygulama kapasitesiyle akıllı araçların yaygınlaşmasını hızlandırıyor. NVIDIA DRIVE Hyperion ve uçtan uca ‘buluttan araca’ yapay zekâ platformumuz sayesinde Chery Auto, geliştirme süreçlerini hızlandırırken uygulama verimliliğini artırarak dünya genelinde daha güvenli ve daha akıllı araçlar sunabilecek. Bu iş birliği aynı zamanda fiziksel yapay zekânın bir sonraki aşaması olan robotik alanına da uzanıyor” dedi.

Bu ortaklık, Chery Auto’nun yapay zekâ stratejisinin önemli bir bileşenini oluştururken, 2026 Chery AI Night etkinliğinde paylaşılan kapsamlı yapay zekâ vizyonuyla da örtüşüyor. NVIDIA’nın araç ve bulut bilişim platformları, üretken yapay zekâ ve fiziksel yapay zekâ alanlarındaki derin teknolojik uzmanlığı, otomotiv ve robotik sektörlerinde yeni nesil inovasyonların önünü açmayı hedefliyor.

Chery, küresel stratejisini ileri taşımayı sürdürürken, Nisan 2026’da düzenlenen Beijing Auto Show ve Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde en yeni teknolojik gelişmelerini ve geleceğe yönelik ürün yol haritasını sergiliyor. Chery’nin küresel ekosisteminin önemli bir parçası olan OMODA & JAECOO ise hızlanan büyüme sürecinde yeni bir aşamaya geçerken ürün gamını genişletmeye ve küresel pazardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Aynı zamanda Chery, AiMOGA ile inovasyon sınırlarını genişleterek akıllı teknolojileri gerçek yaşam uygulamalarıyla buluşturuyor ve geleceğin mobilite ekosistemine dair yeni olasılıkları ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler, Chery’nin daha çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel ölçekte entegre bir mobilite dünyası inşa etme kararlılığını ortaya koyarken sürdürülebilir büyüme vizyonunu da güçlendiriyor.