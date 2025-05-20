Chery'nin Türkiye'deki büyüyen varlığının temel taşı olan bu son derece yetenekli teknisyenler, markanın “Daima Seninle” felsefesini gerçekten yankı uyandıran somut hizmet deneyimlerine dönüştürüyor. Markanın Türkiye'deki satış sonrası ekibi, yerel uygulamaları küresel ölçekteki en güncel teknolojilerle uyumlu hale getirerek daha akıllı ve daha verimli hizmet çözümleri geliştirmek amacıyla aktif bir katılımcı olarak görev yapıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, başta Türkiye olmak üzere global arenada hızlı bir büyüme hamlesiyle kısa zamanda önemli başarılara imzasını atmayı başardı. Yeni nesil modelleri ve üstün Ar-Ge yeteneğiyle sektöre yön veren markalar arasında yerini alan Chery’nin yükselen performansının gizli kahramanlarından biri de satış sonrasındaki kusursuz hizmet anlayışı. Profesyoneller, sadece araçlar ile ilgilenmiyor aynı zamanda çok daha fazlasını temsil ediyorlar. Onlar, dünyanın dört bir yanındaki sayısız ailenin güvenli yolculuğunun destekçileri

Chery için Daima Seninle!

Chery'nin Türkiye'deki büyüyen varlığının temel taşı olan bu son derece yetenekli teknisyenler, markanın “Daima Seninle” felsefesini gerçekten yankı uyandıran somut hizmet deneyimlerine dönüştürüyor. Chery, satış sonrası hizmetler konusunu markanın bel kemiği olarak kabul ediyor ve yetenekli teknisyenlerle yolu aydınlatıyor. Marka, küresel servis becerilerini güçlendirmek üzere 2023 yılında Çin'deki genel merkezinde yurtdışı teknisyenlerine yönelik sistematik bir eğitim programı başlattı. O tarihten günümüze, 20'den fazla ülkede 9 üst düzey teknik değişim etkinliği düzenlendi ve yurt dışından 100'ün üzerinde teknik uzmana ileri düzeyde teknik eğitim verildi. Türkiye'deki satış sonrası ekibi, yerel uygulamaları küresel ölçekteki en güncel teknolojilerle uyumlu hale getirerek daha akıllı ve daha verimli hizmet çözümleri geliştirmek amacıyla aktif bir katılımcı olarak görev yapıyor. Örneğin, yıl başında ülke genelinden 175 müşteri hizmetleri teknisyeninin, uzmanlıklarını en üst düzeyde sergilemek amacıyla Türkiye'de Chery'nin düzenlediği “2025 Küresel Yetenek Yarışması”nda bir araya gelmesi dikkat çekiciydi. Chery Türkiye’nin Türkiye'de teknik şampiyonluğa ulaşan teknisyeni, bu yıl içinde Chery'nin Çin'deki merkezinde düzenlenecek olan ve şirketin araç bakımında eşsiz hız, hassasiyet ve yenilikçiliğini sergileyeceği küresel finale katılma şansını yakaladı. Söz konusu “Rekabet ile eğitim” modeli sadece becerileri test etmiyor; aynı zamanda yenilikçi yaklaşımları da teşvik ediyor. Türk teknik ekibi, bu küresel bilgi paylaşım platformu ile en iyi uluslararası uygulamalar hakkında bilgi edinirken, rekabetten ilham alan atılımları gerçek dünya servis senaryolarına uyguluyor.

50’den fazla noktada 7/24 servis sistemi!

Chery'nin kapsamlı teknik uzmanlığı, küresel hizmetlerin stratejik iyileştirilmesiyle sinerjiyi teşvik ediyor. Chery, nisan ayında düzenlenen Uluslararası İş Konferansı sırasında yeni hizmet markası Chery FAMILY CARE'i tanıtarak, kullanıcı ihtiyaçlarını anlama, yerel operasyonları iyileştirme ve en küçük ayrıntısına kadar aile odaklı bakım sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti. “Bir yerde, bir yer için” yerelleştirme felsefesine bağlı kalan Chery, özel bir hizmet ekosistemi oluşturmak için güvenilir yerel ortaklarla iş birliği yaparak CHERY FAMILY CARE özellikle Türkiye pazarına uyarlamaya devam edecek. Chery, Türkiye genelinde 50'nin üzerinde yetkili servis ağıyla destekleyerek kapsamlı bir 7/24 servis sistemi kurdu. Bu altyapı, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki önemli iş bölgelerinin kesintisiz bir şekilde kapsanmasını sağlıyor ve Chery müşterilerine güvenilir, gerçek zamanlı mobilite desteği sunuyor.

Küresel enerji dönüşümünün ve Çin-Türkiye endüstriyel iş birliğinin kritik bir noktasında, Chery'nin Türkiye'deki teknik servis ekibi, sektör profesyonellerinin yorulmak bilmeyen bağlılığının bir örneği olup Yeni Enerji Araçları’nın (NEV) giderek daha fazla benimsenmesi için teknik servis temellerini atıyor. Onlar sadece sorun çözücü değil, aynı zamanda sayısız aile için güvenli ve keyifli bir yolculuğun da koruyucuları. Gerek işçilik gerekse de bağlılıkları, Türk yollarındaki her Chery aracına eşlik ediyor ve “Çin'de Akıllı Üretim” ile yerel hizmetin güçlü birleşimini ortaya koyuyor. Chery'nin Türk teknik ekibi, gelecekte de markanın teknolojik liderliğini güçlendirmek için becerilerini geliştirmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek. Chery böylece Türk ailelerinin otomotiv yolculuklarında onlara eşlik etme sözünü yerine getirmiş olacak.